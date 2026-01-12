Bakan Tunç duyurdu! Avukatlara dev finansman desteği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, avukatlara yönelik kredi desteği uygulamasının kapsamının genişletildiğini bildirdi. Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların, mesleklerini daha güçlü koşullarda icra edebilmeleri hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile yürütülen protokol çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi.

TOPLAM DESTEK 10 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bakan Tunç, bugüne dek 6 bin 70 avukatın toplamda 5 milyar lira kredi kullandığını belirtti. Mevcut talebin yoğunluğu dikkate alınarak protokolün kapsamı genişletildi ve avukatların kullanımı için 5 milyar liralık ek kredi limiti tanımlandı.

Böylece toplam finansman desteği 10 milyar liraya yükselirken, protokol süresi de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldı.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 1 MİLYON LİRA LİMİT

Yenilenen destek paketi çerçevesinde avukatlara 1 milyon liraya kadar kredi imkânı sunulacak. Kredi koşulları; 6 ay geri ödemesiz dönem ve 36 ay vade seçeneği şeklinde belirlendi.

Bakan Tunç, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."