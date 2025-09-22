Bakan Tunç duyurdu: Tele1’e Erdoğan – Netanyahu kıyası soruşturması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TELE1 kanalında kullanılan ifadeler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir."