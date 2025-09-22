Bakan Tunç duyurdu: Tele1’e Erdoğan – Netanyahu kıyası soruşturması!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE1 kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kıyaslandığı alt bant yazısı üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanlığı makamına ve millete açık bir saygısızlık olduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TELE1 kanalında kullanılan ifadeler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir."