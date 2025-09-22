Bakan Tunç duyurdu: Tele1’e Erdoğan – Netanyahu kıyası soruşturması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE1 kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kıyaslandığı alt bant yazısı üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanlığı makamına ve millete açık bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Tunç duyurdu: Tele1’e Erdoğan – Netanyahu kıyası soruşturması!
Yayınlanma: Güncellenme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TELE1 kanalında kullanılan ifadeler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir."

Futbolseverler dikkat! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Futbolseverler dikkat! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Doğa Koleji’ne kayyım atandı!Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Doğa Koleji’ne kayyım atandı!Gündem
tele1 erdoğan netanyahu
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu ve Bak’tan önemli açıklamalar
Müsilaj Marmara’yı esir aldı
İmamoğlu’nu zora sokacak ifade
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor
Bakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi
Komisyon 12’nci kez toplanıyor
Deprem uzmanları alarm veriyor
Özgür Çelik ve 25 sanığın yargılanması başladı
Yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi
18 ilde siber suç operasyonu
Çok Okunanlar
Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu! Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu!
Deprem uzmanları alarm veriyor Deprem uzmanları alarm veriyor
Bankalar faiz yarışında! Bankalar faiz yarışında!
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları
Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi