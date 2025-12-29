Bakan Tunç duyurdu: Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Yalova’da merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve yapılan baskın sırasında teröristlerin ateş açması sonucu 3 polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hain saldırıda 8 polis memuru ile 1 bekçinin de yaralandığını duyurdu.

5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli sürece ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, olayın aydınlatılması için 5 Cumhuriyet savcısının özel olarak görevlendirildiğini açıkladı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 şüphelinin yakalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."