Bakan Tunç duyurdu: Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'yi yasa boğan ve 3 polisin şehit olduğu Yalova'daki DEAŞ operasyonunun ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturmanın detaylarını ve gözaltı sayısını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Tunç duyurdu: Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

Yalova’da merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve yapılan baskın sırasında teröristlerin ateş açması sonucu 3 polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hain saldırıda 8 polis memuru ile 1 bekçinin de yaralandığını duyurdu.

5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli sürece ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, olayın aydınlatılması için 5 Cumhuriyet savcısının özel olarak görevlendirildiğini açıkladı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 şüphelinin yakalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Tunç duyurdu: Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı - Resim : 1

DEAŞ operasyonunda şehit olan polislerin kimlikleri belli olduDEAŞ operasyonunda şehit olan polislerin kimlikleri belli olduGündem
Yılbaşında ekmeğe zam gelecek mi? Fiyat için net tarih verildiYılbaşında ekmeğe zam gelecek mi? Fiyat için net tarih verildiEkonomi
yalova deaş Yılmaz Tunç şehit
Günün Manşetleri
"Eli kanlı canilerle mücadelemiz sürecek"
DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltında
DEAŞ operasyonunda şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu
3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü
Yüzyılın projesinde büyük heyecan
Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
Erden Timur dahil 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
DEAŞ operasyonunda çatışma
İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler...
Merkez Bankası’nın 2026 toplantı takvimi belli oldu
Çok Okunanlar
Alaryakıt fiyatlarında son durum Alaryakıt fiyatlarında son durum
Rekorun ardından altın frene bastı Rekorun ardından altın frene bastı
Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor! Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor!
Otomobil su kanalına düştü! 4 kişi aranıyor! Otomobil su kanalına düştü! 4 kişi aranıyor!