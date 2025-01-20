Bakan Tunç: “Yargı mensuplarına yönelik tehditkâr açıklamalara izin vermeyiz”

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Tunç, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Anayasamızın 138. maddesi gereği, hâkimler görevlerinde bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir veya talimat veremez.”

Tunç, yargıya müdahale teşkil eden davranışların hukuk devletiyle bağdaşmadığını belirterek şunları ekledi:

“Bir soruşturma ya da kovuşturma kesin hükme bağlanmadan, savcı, hâkim veya mahkemeleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eder. Bulunulan makam ne olursa olsun, yargı mensuplarını hedef göstermek veya tehdit etmek hiçbir şekilde meşru görülemez.”

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek başta olmak üzere yargı mensuplarına yönelik açıklamaları “hukuk sınırını aşan, pervasız ve suç teşkil eden ifadeler” olarak niteleyerek, “Bu tür açıklamalara karşı bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Yargının bağımsızlığını koruma kararlılığımızdan ve her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli adımları atmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması” başlıklı panelde yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik olarak şunları söylemişti:

“Bak başsavcı, sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz, çünkü zihnin çürümüş. Biz senin zihniyetini bu milletin aklından söküp atacağız ki senin evlatların dahi bu muamelelerden kurtulsun. Bizim amacımız huzuru ve adaleti sağlamak.”