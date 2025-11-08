Bakan Tunç'tan 23 yıllık adalet bilançosu: "Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye çıkardık!"

ATGV Antalya Hakimevi, Yargı Teşkilatı Toplantısı kapsamında kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcıları ve BAM Başkanları, Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanları ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Bakanlık birimlerinden gelen toplam 424 kişi iştirak etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılan ve hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji (YRS) belgesinde belirlenen hedefler değerlendirildi. Bakan Tunç, daha hızlı ve güvenilir adalet hizmeti sunmak için gerçekleştirilen toplantıda, hedefin Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "Adaletin Yüzyılı" kılmak olduğunu vurguladı.

"BİZİM ADALETİMİZ SADECE KANUNDA DEĞİL, BİR MAZLUMUN SESSİZLİĞİNDE DE YANKILANIR

Adaletin yalnızca bir hukuk kuralı değil, bir ahlak, inanç ve nizamın ifadesi olduğunu belirten Tunç, "Bizim için adalet, vicdanın sesiyle aklın rehberliğini birleştiren bir anlayıştır" dedi. Köklü devlet geleneğimizde adaletin "devletin direği, toplumun vicdanı" olarak tanımlandığını hatırlatan Tunç, "Bizim medeniyetimizde adalet anlayışı, aynı zamanda ilahi bir temele taşınmıştır" diye konuştu. Batı'nın adaleti bireyin hakkını koruyan bir zırh olarak inşa ettiğini, kendi medeniyetimizde ise adaletin "hem aklın hem inancın terazisinde yer bulmuş" bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Tunç, "Bizim adaletimiz sadece kanunda değil, yaşlı bir teyzenin duasında, bir çocuğun tebessümünde, bir mazlumun sessizliğinde de yankılanır" ifadelerinde bulundu. Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinirken, toplumsal değişimlerin ve yeni suç tiplerinin kanunlarda da yeni düzenlemeleri kaçınılmaz kıldığını belirtti. "Bu kapsamda son 23 yılda mevzuatımızda bu ihtiyaçlara cevap verecek önemli adımlar atılmıştır" diyen Tunç, temel kanunların tamamının yenilendiğini ve "yapılan anayasal reformlarla temel hak özgürlükler ve hak arama yolları gelişmiş, anayasanın vesayetçi ruhunu azaltmaya yönelik büyük reformlar hayata geçirilmiştir" dedi. Tunç, bu dönemde planlı bir yargı reformu süreci yaşandığını ve güven veren bir adalet sistemi için çok sayıda yargı paketinin Meclis tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdiğini ekledi.

"5 TEMEL AMAÇ DOĞRULTUSUNDA 264 YENİ FAALİYET BELİRLEDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak'ta açıklanan ‘4. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ ile "Hukukun Üstünlüğünü Esas Alan, Gecikmeyen ve Öngörülebilir Bir Adalet" sistemi vizyonuyla 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyet belirlediklerini kaydeden Tunç, bu başlıkları "Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi", "İnsan Kaynakları Kapasitesinin Güçlendirilmesi", "Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması", "Hukuk- İdari Yargı Süreçlerinin Etkinliğinin Artırılması" ve "Adalete Erişimin Kolaylaştırılması" olarak sıraladı.

Bakan Tunç, 2024 yılı içerisinde yasalaşan 8. Yargı Paketi'nden 12. Yargı Paketi'ne kadar olan süreci de özetledi. Tunç, bu paketlerle kişi haklarının güçlendirilmesi, mülkiyet güvenceleri, alternatif infaz usulleri, denetimli serbestlikte cezasızlığın ortadan kaldırılması, bilişim temelli dolandırıcılıkla mücadele ve hukuka güvenin artırılması gibi birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini veya geçirileceğini belirtti. Tunç, "Önümüzdeki dönemde özellikle sizlerden, uygulayıcılardan gelen talepleri dikkate alarak hazırladığımız Yargı Reformu Stratejisinde yer alan gecikmeyi önleyen, öngörülebilirliği sağlayan önemli düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalara devam ediyoruz" diye devam etti.

"2025 YILI YATIRIM PROGRAMINDA 58'İ ADLİYE TOPLAM 116 İNŞAAT PROJEMİZ YER ALIYOR"

Yargı teşkilatının fiziki imkanlarının artırılmasından da bahseden Tunç, "2002'de sadece 78 müstakil adliyemiz varken, bugün bu sayıyı 391'e yükselttik" dedi. 2025 yılı yatırım programında 58'i adliye olmak üzere toplam 116 inşaat projesinin yer aldığını belirten Bakan, 2026 Yılı Yatırım Programı için de 59 adliye, 2 adli tıp binası, 27 ceza infaz kurumu, 3 personel eğitim merkezi ve 7 ilde toplam 822 dairelik kamu konutu yapılması teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Tunç, adliye binalarında UYAP, e-duruşma ve SEGBİS gibi dijital sistemlerin etkin kullanıldığını vurgularken, personel konutu ihtiyacına da değindi: "2002 yılında 6 bin 285 olan kamu konutu sayısını 15 bin 928'e çıkardık. Sadece son iki buçuk yılda Adalet Teşkilatımıza 5 bin 225 kamu konutu kazandırdık."

"2002 YILINDA, 9 BİN 349 OLAN HÂKİM VE SAVCI SAYIMIZI 25 BİN 457'YE ÇIKARDIK"

Adaletin tecellisinde asıl olanın insan unsuru olduğuna dikkat çeken Tunç, bu alandaki kapasite artışını şu sözlerle ifade etti: "Bu kapsamda gerek nitelik gerek nicelik açısından insan kaynağımızın kapasitesini yükselttik. 2002 yılında ülke genelinde, 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayımızı 25 bin 457'ye çıkardık."

Bakan Tunç, "Hukuk eğitiminin niteliğini artırmak için attığımız adımlar da genç hukukçularımıza daha donanımlı bir gelecek hazırlamayı amaçlıyor" diyerek, hukuk fakülteleri için başarı sıralamasının 190 binden 100 bine yükseltildiğini, kontenjanların 14 bin 164'ten 10 bin 300'e düşürüldüğünü, ikinci öğretimin kaldırıldığını, dikey geçiş sisteminin sonlandırıldığını ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı önemsediklerini belirtti.

Yargının iş yükünü azaltmak için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine önem verdiklerini belirten Tunç, 1 Ocak 2017'den bugüne kadar 1 milyon 974 bin 813 dosyada uzlaşma sağlandığını vurguladı. Bilirkişilik sisteminin de 3 Mayıs 2025'teki düzenlemeyle yeniden yapılandırıldığını ve 114 bin 264 kişiye temel eğitim verildiğini söyledi. Yargının artan iş yüküne de değinen Tunç, "Şu anda; Cumhuriyet başsavcılıklarında 6 milyon 116 bin, İlk derece mahkemelerinde 3 milyon 960 bin, İstinaf mahkemelerinde 1 milyon 591 bin, Temyiz mahkemelerinde ise 473 bin olmak üzere, toplam 12 milyon 140 bin derdest dosya bulunmaktadır" dedi. 2024'te 13 milyon 896 bin dosyada karar verildiğini ve bu yılın ilk 10 ayında karara bağlanan dosya sayısında yüzde 4 artış olduğunu belirtti.

"YARGI, BU KARANLIK YAPILANMALARA KARŞI SESSİZ KALMAYACAKTIR"

Bakan Tunç, suç çetelerinin toplumun huzurunu zehirlediğini ve devletin bekasına tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Yargı, bu karanlık yapılanmalara karşı sessiz kalmayacaktır. Aksine, hukukun bütün imkânlarıyla üzerine yürüyerek, suçun ve suçlunun karşısında duracak; adaletin erdemini ve kudretini her alanda gösterecektir" dedi. Son yıllarda "özellikle bilişim sistemleri ve telefonlar üzerinden yapılan dolandırıcılık fiillerinde bir artış" görüldüğünü söyleyen Tunç, bu eylemlerin sadece vatandaşın malına değil, devletin itibarına da bir saldırı olduğunu belirtti. Tunç, "Hele ki hedef alınanlar yaşlılarımız, ömrünü alın teriyle geçirmiş büyüklerimizse, bu artık yalnızca bir suç değil, alçaklıktır. Bu tür eylemlere karşı devletin eli tereddütsüz şekilde inmeli, adalet gecikmeden tecelli etmelidir. Hiçbir dolandırıcının, hiçbir fırsatçının, hiçbir suistimalcinin adaletin elinden kurtulmaması gerekir" diyerek net bir mesaj verdi.

Bakan Tunç, Cumhuriyet savcılarının soruşturma süreçlerindeki hassasiyetinin adaletin itibarı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak ve tüm yargı mensuplarına teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.