Bakan Tunç'tan 'Eros davası' yorumu: "Bugüne kadarki en yüksek ceza"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen cezanın, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu söyledi.

Bakan Tunç'tan 'Eros davası' yorumu: "Bugüne kadarki en yüksek ceza"
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildiğini hatırlattı.

 İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yarılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini söyleyen Tunç, sanık hakkında ayrıca adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışını yasaklandığını aktardı.

Tunç, verilen cezanın, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu vurgulayarak, "Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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# Eros # adalet bakanı
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