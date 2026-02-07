Bakan Tunç’tan gençlere IBAN uyarısı: O tuzağa düşmeyin!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Meclis Simülasyonu programına katıldı. Burada öğrencilere hitap eden Bakan Tunç, teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan yeni suç türleri, beyin göçü tartışmaları ve gençleri hedef alan dolandırıcılık yöntemleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında gençlere umutsuzluk aşılamaya çalışan çevrelerin olduğunu belirten Tunç, Türkiye'deki muhalefet anlayışını eleştirdi. Bakan Tunç, "Bugün gençlere umutsuzluk pompalayanlar var. 'Bizden bir şey olmaz, biz başaramayız, biz dünyada lider ülke olamayız.' diyenler var hala. Karamsar tablo çizmek isteyen bir muhalefet anlayışı da var Türkiye'de maalesef ama öyle değil” ifadelerini kullandı.

BEYİN GÖÇÜ İDDİALARINA "KARA PROPAGANDA" YANITI

Bakan Tunç, sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan beyin göçü algısına karşı çıktı. Türkiye'nin teknolojik ilerlemesinin süreceğini vurgulayan Tunç, savunma sanayiinden örnekler vererek şunları söyledi: "Türkiye teknolojide ilerlemeye devam ettikçe, gelişmesini sürdürdükçe bu gelişmeler kesintisiz sürecek. O nedenle 'Türkiye'de beyin göçü var, gençler artık Türkiye'den gidiyor' gibi sosyal medyadaki algı çalışmalarına kapılmamak lazım. Bugün eğer Türkiye'de, Türk gençleri beyin göçü yapıyorsa o zaman ASELSAN'da binlerce mühendis bu ülkenin gençleri değil mi? O yapay zekayla icatlar yapan ROKETSAN'da, HAVELSAN'da özel sektör kuruluşlarımızda çalışan binlerce mühendisimiz bu ülkenin gençleri. Maalesef böyle bir kara propagandayla karşı karşıya kalma durumumuz var."

Toplumun ihtiyaçlarının sürekli değiştiğine işaret eden Bakan Tunç, "Çağımız teknoloji çağı, yeni suç tipleri ortaya çıkabilir. Ekonomi, ticaret çeşitlenir” dedi. Tunç, teknolojinin faydaları yanında getirdiği risklere de değinerek vatandaşların sanal kumar, yasa dışı bahis ve uyuşturucu gibi gençlerin geleceğini karartacak suçlara karşı korunması gerektiğini vurguladı.

HESAP NUMARASI KİRALAYANLARA UYARI: IBAN KULLANDIRILMAZ

Özellikle internet dolandırıcılığı konusunda gençleri uyaran Bakan Tunç, banka hesaplarını (IBAN) para karşılığında başkalarına kullandıranların suça ortak olabileceğine dikkat çekti. Tunç, konuya ilişkin şu net uyarıyı yaptı: "IBAN kullandırılmaz. Yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. O para size geliyorsa, sebepsiz yere o hesap numarasını verirken o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz."