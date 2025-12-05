Bakan Tunç'tan şike ve bahis operasyonu için ilk açıklama: ''Soruşturmanın seyrini takip edeceğiz''

Çeşitli ziyaretler ve programlar için sırasıyla Bayburt ve Gümüşhane’de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün programına Trabzon'da devam ediyor.

Bakan Tunç, Trabzon’da bakanlığıyla ilgili bir dizi ziyaret ve temel atma törenine iştirak ediyor. Sabah saatlerinde Of ilçesini ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, buradaki Of Adalet Sarayı temel atma törenine katılım sağladı.

"GEREKLİ SORUŞTURMALAR BAŞLATILIP DEVAM ETTİRİLİYOR"

Temel atma töreninin ardından basın mensuplarının Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu hakkındaki sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler olduğunu doğruladı. Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır."

ADLİ EMANET HIRSIZLIĞI İÇİN TÜRKİYE GENELİNDE DENETİM BAŞLATILDI

Bakan Tunç, bir gazetecinin İstanbul’da yaşanan ve yankı uyandıran Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanetten yapılan hırsızlık olayı hakkındaki sorusuna da cevap verdi. Yaşanan durumu doğrulayan Bakan Tunç, bu konuda atılan adımları şu ifadelerle açıkladı: "Büyükçekmece ve Adalar’da bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmalarımızı başlattık. Tutuklama kararları da var. Konu bütün detayları ile inceleniyor. Bu konuda Türkiye genelindeki bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık."