Bakan Tunç'tan Tanrıkulu tepkisi! "Mehmetçiğimize dil uzatmak kimsenin haddi değil"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Mehmetçiği hedef alan sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. Bakan Tunç, , "Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak kimsenin haddi değil'' dedi ve konunun yargıya intikal ettiğini açıkladı.

Bakan Tunç'tan Tanrıkulu tepkisi! "Mehmetçiğimize dil uzatmak kimsenin haddi değil"
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'nde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik çirkin iftiralarına ilişkin konuştu.

Bakan Tunç, Tanrıkulu'nun ''Silahlı Kuvvetleri 15 köylüyü helikopterden attı, köyleri yaktı, bombaladı” sözlerine "Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak kimsenin haddi değil'' diyerek yanıt verdi.

Bakan Tunç konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

# chp # Sezgin Tanrıkulu
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