Bakan Tunç'tan Tanrıkulu tepkisi! "Mehmetçiğimize dil uzatmak kimsenin haddi değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'nde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik çirkin iftiralarına ilişkin konuştu.



Bakan Tunç, Tanrıkulu'nun ''Silahlı Kuvvetleri 15 köylüyü helikopterden attı, köyleri yaktı, bombaladı” sözlerine "Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak kimsenin haddi değil'' diyerek yanıt verdi.



Bakan Tunç konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını da açıkladı.