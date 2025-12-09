Bakan Tunç'tan teftiş kararı: Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında

Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli bir personelin emanet odasından kilolarca altını çalarak yurt dışına kaçması, ardından Adalar Adliyesi’nde emanet deposunda 12 silahın kaybolduğunun ortaya çıkması üzerine hükümet peş peşe adımlar attı.

Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet bölümünden çalınan 25 kilogram altın, Adalar Adliyesi’ndeki kayıp 12 silahla birlikte yargı sistemindeki emanet süreçlerini ülke gündemine taşıdı.

BAKAN TUNÇ: “TÜRKİYE GENELİNDE TEFTİŞ SÜRECİNİ BAŞLATTIK”

Yaşanan olayların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hem Büyükçekmece hem de Adalar adliyeleriyle ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Büyükçekmece Savcılığı ve Adalar ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı da Adalet Müfettişliği vasıtasıyla Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş sürecini başlattık. Özellikle adli emanetlerle ilgili alınan depolardaki delillerin saklanması önemli. Bu konuda mevzuattan veya uygulamadan bir takım zafiyetler, eksiklikler varsa, süratle giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama kararı var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar devam ediyor."

Tunç ayrıca yeni düzenlemelerin oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Adli emanetlerin nasıl saklanacağına ilişkin yönetmelik hükümlerine dikkat çeken Bakan Tunç, denetim süreçlerinin yeniden gözden geçirileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Adli emanetlerle ilgili nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı yönetmelikle belirlenmiş. Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla denetimleri var. Rutin denetimler eğer yönetmelik konuda hangi aralıklarla denetim yapılıyor, yönetmelikten kaynaklı bir sıkıntı varsa bunun çözülmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye genelindeki adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler devam ediyor. Bu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atacağız."

“KASALAR TEK ANAHTARLA AÇILMAMALI”

Tunç, değerli eşyaların nasıl korunması gerektiğine ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi: "Değerli eşyaların daha muhkem depo kasalarda korunması lazım. Kasaların tek anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu konuda alınması gereken tedbir varsa bankalardaki sistem aynısı uygulanabilir. Bu konuyu araştırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet odasında yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün (yaklaşık 150 milyon lira değerinde) çalındığı tespit edilmişti. Olayla ilgili Kemal D. gözaltına alınırken, emanet bürosunda görevli memur Erdal T.’nin İngiltere’ye kaçtığı belirlenmiş ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.

Adalar Adliyesi’nde ise Suç Eşyası ve Emanet Deposu’nda 12 silahın kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Zabıt kâtibi U.E., silahları emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım’da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kayıp silahlardan ikisinin zabıt kâtibinin üzerinde, birinin terör ve örgütlü suçlar soruşturması şüphelisinin evinde bulunduğu, diğer dokuz silahın ise henüz bulunamadığı açıklanmıştı. Soruşturmanın Anadolu Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü bildirilmişti.