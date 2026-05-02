Bakan Uraloğlu açıkladı: 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, topografik zorlukları ve heyelan riskleriyle bilinen Silifke ile Mut ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan mevcut güzergâhta devam eden yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

Toplam 101 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tasarlanan ve bünyesinde 8 tünel ile 8 viyadük barındıran projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yeni yol hizmete girdiğinde 105 dakikalık mevcut seyahat süresi 70 dakikaya inecek ve ülke ekonomisine yıllık toplam 1 milyar 58 milyon liralık katkı sağlanacak.

DEV PROJEDE YARILAMA AŞAMASINA GELİNDİ

Mevcut yolun zorlu fiziki şartlarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, trafik güvenliğini artırmayı ve ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Proje kapsamında keskin virajlar ve eğimli kesimler azaltılarak sürüş güvenliği yükseltiliyor. Çalışmaların tüm kesimlerde yoğun bir şekilde sürdüğüne değinen Uraloğlu, "49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 2. Kılıçarslan Viyadüğü’nün yapımına, Mut-3. Bölge Hududu yolundaki kaçış rampası imalatına ve güzergâhtaki çeşitli kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an yüzde 49 seviyesindedir" ifadelerini kullandı.

Ulaşım altyapısındaki bu büyük dönüşümün doğrudan tarım ve ticaret sektörlerine yansıması bekleniyor. Taşımacılık maliyetlerinin düşmesiyle bölgesel ticaretin ivme kazanacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolun tamamını bölünmüş yol standardına kavuşturduğumuzda, bölgenin önemli tarım ürünleri olan zeytin, kayısı ve narenciyeyi pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştıracağız" dedi.

CEPLERİ RAHATLATACAK RAKAM BELLİ OLDU

Silifke-Mut-Sertavul Yolu, tarım ürünlerinin nakliyesinin yanı sıra Taşucu Limanı ve turizm bölgeleri ile Mersin'in iç kesimleri arasındaki bağlantıyı da doğrudan güçlendirecek. Projenin zamandan, yakıttan ve emisyondan sağlayacağı devasa tasarruf miktarlarını detaylandıran Bakan Uraloğlu, yatırım ve istihdam olanaklarına dikkat çekerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:"Taşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki erişimi kolaylaştıracak, bölgemizi turistik açıdan daha cazip hale getireceğiz. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yatırım ve istihdam imkanlarını artıracağız. Güzergâhın kısalması ve yol standardının yükselmesiyle seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz. 35 dakika kısalan seyahat süresiyle zamandan 800 milyon lira, akaryakıttan 258 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu ise 13 bin ton azaltacağız. Bu proje ile Mersin’in iç kesimleri ile kıyı bölgeleri arasındaki ulaşım standardını yükseltecek, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sunacağız."