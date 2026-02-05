Bakan Uraloğlu açıkladı: Deprem bölgesine bugüne kadar ne kadar harcandı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Karayolları Genel Müdürlüğü Malatya 81. Şube Şefliği'nin açılış törenine katıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anan Bakan Uraloğlu, bölgedeki hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, deprem bölgesindeki illere bugüne kadar toplam 79,4 milyar lira harcama yaptıklarını açıkladı. Kentte hasar gören kara yolu ve demir yolu ağının hızla onarıldığını belirten Uraloğlu, "Bugüne kadar deprem bölgesindeki illerimize 79,4 milyar lira harcama gerçekleştirdik." dedi.

143 MİLYARLIK YATIRIM

Malatya'nın 16 ilin geçiş noktasında bulunması nedeniyle bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şehrin ulaşım ağlarının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün de burada, Malatya'mızın deprem yaralarını sararken aynı zamanda geleceğe daha güçlü, daha güvenli ve daha erişilebilir bir şekilde hazırlanmasının somut adımlarını atmanın gururunu yaşıyoruz. (Malatya) Kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda. Karadeniz limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezleri ve Akdeniz limanlarına ulaştıran stratejik bir konumda yer almakta. Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz. 2002 yılından bu yana da Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 143 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 475 kilometreye çıkardık."

DEV PROJELER TAMAMLANDI

Uluslararası Yol Federasyonu tarafından ödüllendirilen Kömürhan Köprüsü ve Malatya-Gölbaşı aksındaki Erkenek Tüneli gibi stratejik projelerin tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, Doğu-Batı aksının kesintisiz hale getirildiğini belirtti.

Tamamlanan diğer önemli yol projeleri hakkında bilgi veren Uraloğlu şunları kaydetti: "Gürün-Gökpınar Turistik Yolu, Doğanşehir giriş çıkışı, Battalgazi il yolu, Yazıhan-Arapgir yolu, Kurucaova Geçişi, Arapgir-Divriği yolu, Arguvan Çevre Yolu, Yazıhan-Kurşunlu yolu, Güzelyurt il yolu gibi önemli kara yolu projelerini de tamamladık. Toplam 53,5 kilometre uzunluğunda 3 etap halinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun da 17,5 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı, Hekimhan ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolunu kapsayan 26,1 kilometrelik 1. etabını 2022 yılında,12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimi de geçen yıl açmıştık. Böylelikle yolumuzun 38,3 kilometresini tamamlamıştık. Şimdi ise Battalgazi Kavşağı ile proje sonu olan Elazığ-Malatya ayrımı Pütürge Kavşağı arasındaki 15,3 kilometrelik 3. etaptaki çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Törende Malatya Şube Şefliği, Havaalanı Kavşağı, İkizce TOKİ İmar ve Bağlantı Yolları ile K3 Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirildi. 43 bin 395 metrekare alan üzerine kurulan yeni yerleşkenin, 900 kilometrelik yol ağında daha etkin hizmet vereceği belirtildi. Uraloğlu, "Mevcut şube yerimizi de şehrimize kazandırıyoruz." diye konuştu.

İkizce deprem konutları bölgesinde yürütülen altyapı çalışmalarına da değinen Bakan Uraloğlu, şu detayları paylaştı: "Yapılan yolları D-300 Devlet Yolu'na güvenli bağlamak için iki adet hemzemin kavşak ile bir adet farklı seviyeli kavşak projelendirdik. Bugün itibarıyla projenin 13,6 kilometresi bölünmüş yol, 28,8 kilometresi tek yol standardında olmak üzere 42,4 kilometrelik bölümünü bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak tamamladık. Proje bünyesinde yer alan K3 Farklı Seviyeli Kavşağı'nı da üç etabın tamamına hizmet verecek şekilde tasarladık. Bu proje ile deprem konutları bölgesindeki trafiği güvenli, kesintisiz ve düzenli hale getirdik."

HAVALİMANI VE DEMİR YOLUNDA HEDEF 2025

Malatya Havalimanı'nın kapasitesini artıracak yeni terminal binası inşaatının hızla sürdüğünü belirten Uraloğlu, projeyi bu yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Demir yolu ve havalimanı yatırımları hakkında konuşan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanı'mızın 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26 bin 765 metrekareye yükselteceğiz. Bu proje, 2,5 milyon yolcu kapasiteli modern terminaliyle afet sonrası lojistik merkez işlevi de görecek şekilde tasarlandı ve inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. İnşallah çalışmalarımızı da bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Malatya'nın demir yolu ağını da geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptık ve yeniledik. Malatya OSB Yazlak iltisak hattı işini bitirdik. Depremden etkilenen Malatya-Gölbaşı-Pazarcık-Narlı-Nurdağı hatlarında kapsamlı onarım ve güçlendirme çalışmaları yaptık. 2025 yılı Eylül ayında altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nda yük taşımacılığına tekrar başladık. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon yatırımlarını da kararlılıkla sürdürüyoruz. Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edececeğiz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti ve MHP milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili bürokratlar katıldı.