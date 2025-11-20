Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2026 bütçe tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı birimlerin 2026 mali yılı bütçe önerileri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, komisyonda kabul edilen tekliflerin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) için 2026 yılı toplam bütçe ödeneğinin 605 milyar lira olarak önerildiğini bildirdi. Bakan, bu rakamın geçen yıla kıyasla yaklaşık "yüzde 13’lük bir artış" anlamına geldiğini belirtti.
23 YILDA 300,1 MİLYAR DOLAR
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yıllık döneme ilişkin ulaştırma ve haberleşme sektöründeki yatırım bilançosunu paylaştı. Uraloğlu, bu alanda gerçekleştirilen yatırım tutarının 300,1 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bakan, bu yatırımların Türkiye ekonomisine 1 trilyon 72 milyar dolarlık üretim tesiri yarattığını ve senelik ortalama 1 milyon 25 bin kişilik istihdam sağladığını dile getirdi.
Bakan Uraloğlu, sektörler bazında yapılan yatırım harcamalarını detaylandırarak, "Karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve haberleşme alanlarından durmadan çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Son 23 yılda karayoluna 180,1 milyar dolar, demiryoluna 65,8 milyar dolar, havayoluna 24,5 milyar dolar, denizciliğe 4,1 milyar dolar ve haberleşmeye 25,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik" sözlerini kullandı.
DEMİRYOLUNA AYRILAN ÖDENEKTE BÜYÜK YÜKSELİŞ
Bakan Uraloğlu, 870 ana proje başlığı altında toplam 2 bin 171 projenin mevcut yatırım programında yer aldığını ve bu projelerin toplam maliyetinin 5,2 trilyon lirayı bulduğunu kaydetti.
2025 yılı için tahsis edilen toplam 488 milyar liralık yatırım ödeneğini hatırlatan Bakan, önceki yılın dağılımına dikkat çekti.
Demiryolu 250,5 milyar lira ile toplam bütçenin yüzde 51,3'ünü oluşturarak en büyük payı almıştı.
Karayolu 199,1 milyar lira ve yüzde 40,8 pay ile demiryolunu takip ediyordu.
Havayolu 19 milyar liralık, denizcilik, 8,2 milyar liralık haberleşme ise 11,2 milyar liralık ödenekle programda yer bulmuştu.
YENİ DÖNEMİN ODAĞI: DEMİRYOLU
Bakan Uraloğlu, 2026 yılı bütçe teklifinde de en yüksek oranın raylı sistemlere ait olacağını vurgulayarak, bütçe teklifindeki çarpıcı artışları şu ifadelerle duyurdu:
"2025 yılı yatırım programında demiryolu için ayrılan 250,5 milyar liralık ödeneği, 2026 yılı teklifinde 300,7 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece demiryolunun payı yüzde 51,3’ten yüzde 53’e yükseliyor. Karayollarında ise 199,1 milyar liralık ödeneği 219,5 milyar liraya çıkararak yüzde 40,8 olan payı yüzde 39’a çekiyoruz."
Bakan, 2026 teklifinde diğer sektörlerin ödeneklerinin de güncellendiğini belirterek, havayollarında 23,3 milyar lira, denizcilikte 10,1 milyar lira ve haberleşmede 9,1 milyar lira seviyesine ulaşıldığını açıkladı.
Uraloğlu, "Böylece beş sektörde 2026 yılı için toplam 562,7 milyar liralık yatırım teklifiyle, ulaştırma ve haberleşme altyapısında büyümeyi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.