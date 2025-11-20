Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!

23 YILDA 300,1 MİLYAR DOLAR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yıllık döneme ilişkin ulaştırma ve haberleşme sektöründeki yatırım bilançosunu paylaştı. Uraloğlu, bu alanda gerçekleştirilen yatırım tutarının 300,1 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bakan, bu yatırımların Türkiye ekonomisine 1 trilyon 72 milyar dolarlık üretim tesiri yarattığını ve senelik ortalama 1 milyon 25 bin kişilik istihdam sağladığını dile getirdi.