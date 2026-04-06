Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'nda bekleyen 3 Türk gemisi güvenle ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerle ilgili kamuoyunun beklediği açıklamayı yaptı. Bölgedeki hareketliliğe dair son verileri paylaşan Bakan Uraloğlu, bekleyen 12 gemimiz olduğunu belirterek, gemilerin ve denizcilerin güvenliği için yürütülen süreç hakkında detaylı bilgiler verdi.

"TÜRK SAHİPLİ 3 GEMİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇTİ"

Körfez bölgesinde artan gerilim ve çatışma ortamının ardından bekleyişe geçen gemilerin son durumunu aktaran Uraloğlu, "Türk sahipli 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti" dedi.

Bakan Uraloğlu, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen faaliyetleri ve Irak'tan ham petrol taşıyan Ocean Thunder gemisinin durumunu da kapsayan sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür. Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz."