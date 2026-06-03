Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi kaldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası canlı yayınına katılarak küresel lojistik krizleri, bölgesel havacılık durumunu ve Türkiye'nin dev ulaşım yatırımlarını içeren çok kritik açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi kaldı?
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Tırmanan sıcak askeri hareketliliğin ardından gözlerin çevrildiği Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu paylaşan Bakan Uraloğlu, deniz ve hava trafiğinde alınan milli tedbirleri ilk kez kamuoyuna ilan etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BULUNAN 9 TÜRK GEMİSİ İÇİN ANLIK TAKİP

Petrol fiyatlarını ve deniz ticaretini kilitleyen gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Türk deniz unsurlarına dair konuşan Bakan Uraloğlu, bölgede Türk sahipli tam 9 geminin bulunduğunu açıkladı. Bu gemilerin durumlarının yakından izlendiğini belirten Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda bulunan 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin şu an için bölgeden çıkma talebi var, bakanlık olarak ekiplerimizle birlikte onların güvenli geçiş süreçlerini anlık takip ediyoruz" dedi.

KÖRFEZ'DE MAHSUR KALAN TÜRK UÇAĞI YOK: HAVA TRAFİĞİ AÇIK

Bölgedeki füze hareketliliği ve hava sahası kapatma kararlarının ardından Türk havacılık sektörünün durumuna da açıklık getiren Bakan Uraloğlu, Türk uçaklarının emniyette olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Gelişmelerin ardından Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde mahsur kalan hiçbir uçağımız bulunmuyor. Şu an için İran hariç bütün Körfez ülkelerine yönelik hava yolu trafiğimiz tamamen açık ve uçuşlar güvenli şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

ETİMESGUT ASKERİ HAVALİMANI 15 HAZİRAN'DA SİL BAŞTAN AÇILIYOR

Ankara'nın hava ulaşım altyapısını güçlendirecek dev bir projenin müjdesini de canlı yayında veren Ulaştırma Bakanı, Etimesgut'taki askeri havalimanının çehresinin tamamen değiştirildiğini duyurdu. Havalimanını çok daha modern bir terminal binası ve pist yapısıyla adeta sil baştan inşa ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, açılış için net tarih vererek, "Bu stratejik yatırımımızı 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla gerçekleştirilecek resmi törenle birlikte hizmete açacağız" dedi.

MODERN HİCAZ DEMİR YOLU İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İLE RESMİ MASADAYIZ

Osmanlı döneminin tarihi Hicaz Demir Yolu hattının modern teknolojiyle yeniden canlandırılması ve küresel ticaret ağlarına entegre edilmesi yönündeki vizyon projeye de değinen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bölge jeopolitiğini değiştirecek güzergah planını açıkladı. Suudi Arabistan yönetimiyle resmi görüşmelerin hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, "Modern Hicaz Demir Yolu projesinde Suud tarafıyla masadayız, müzakerelerimiz devam ediyor. Projede ilk etapta hattı Suudi Arabistan'a ulaştırmayı, oradan da kesintisiz şekilde Hürmüz Boğazı'na kadar uzatmayı planlıyoruz" diyerek Türkiye'nin lojistik gücünü dünyaya ilan etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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