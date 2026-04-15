Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerle ilgili son durum ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan gemilerin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bölgedeki gemilerin mevcut sayıları, faaliyet durumları ve tahliye süreçleri hakkında detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, sürecin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

DÖRT GEMİNİN ÇIKMA TALEBİ BULUNMUYOR

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, süreç başlangıcında Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 gemi bulunuyordu. Yapılan ilk çalışmalar neticesinde bu gemilerden üçü bölgeden başarıyla çıkarıldı. Geriye kalan 12 gemiden dördünün ise çıkma talebinin bulunmadığı tespit edildi.

Söz konusu gemilerin ikisinin enerji üreten gemi, diğer ikisinin ise gemiden gemiye yük aktaran gemi olduğu ve kendi istekleriyle bölgede kalarak faaliyetlerine devam ettikleri belirtildi.

Tahliye edilmeyi bekleyen geriye kalan sekiz gemi için ise diplomatik kurumların devrede olduğu vurgulandı.