Bakan Uraloğlu açıkladı: Nissibi Köprüsü 10 yılda 3,3 milyar lira tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman-Siverek-Şanlıurfa-Diyarbakır güzergahında yer alan Nissibi Köprüsü’nün hizmete açılmasının 10. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. “Doğunun Boğaz Köprüsü” olarak anılan köprünün, bölgenin kara yolu ulaşımı açısından kritik bir geçiş noktası haline geldiğini vurguladı.

6 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ GEÇTİ, YÜZ MİLYONLAR CEPTE KALDI

21 Mayıs 2015’te hizmete giren köprüden bugüne kadar 6 milyon 62 bin aracın geçtiğini belirten Uraloğlu, bu sayede zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan ise 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı.

Atatürk Barajı’nın su tutmasıyla Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki kara yolu ulaşımı uzun yıllar feribotla sağlanıyordu. Nissibi Köprüsü, bu geçişi kesintisiz hale getirerek ulaşım süresini yaklaşık bir buçuk saat kısalttı. Köprü aynı zamanda güzergâhı 40 kilometre kısaltarak sürücülere ciddi kolaylık sağladı.

99 BİN TONLUK EMİSYON AZALDI

Uraloğlu, köprünün sadece ekonomik değil çevresel açıdan da katkı sunduğunu belirtti. Açıklamasında, Nissibi Köprüsü sayesinde 10 yılda yaklaşık 99 bin ton daha az egzoz emisyonu salındığını kaydetti.

Nissibi Köprüsü’nün 610 metre uzunluğunda ve 24,5 metre genişliğinde olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, köprünün gergin eğik kablo askılı sistemle inşa edildiğini belirtti. Orta açıklığı 400 metre olan köprü, toplamda 4 şeritli yapısıyla hizmet veriyor. Kule yüksekliği ise 96 metreye ulaşıyor.