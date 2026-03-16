Bakan Uraloğlu açıkladı: Ramazan Bayramı'nda trenlerde ek kapasite sağlanacak

Ramazan Bayramı öncesi artan yolcu talebi için tren seferlerinde kapasite artırılıyor. Yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ilave kapasite sunulacağını açıkladı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların bayram tatilinde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için demir yollarında gerekli tüm planlamaların tamamlandığını belirtti.

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı'nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız.”

ANKARA-İSTANBUL HATTINA EK YHT SEFERLERİ

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferler düzenleneceğini belirtti.

Bu hatta üç gün boyunca karşılıklı 6 ek sefer yapılacağını aktaran Uraloğlu, “Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise saat 17.45’te hareket edeceğini bildirdi.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERE 100 VAGON

Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidileceğini belirten Uraloğlu, 19-23 Mart tarihleri arasında bu trenlere toplam 100 vagon ilave edileceğini söyledi.

Uraloğlu, söz konusu düzenleme ile ana hat ve bölgesel trenlerde yaklaşık 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacağını ifade etti.

Vagon ilavesi yapılacak trenler ise şu şekilde sıralandı:

“İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Trenleri.”

Uyumayan çocuklara şiddet: 2 öğretmen ve 2 idareciye hapis cezasıUyumayan çocuklara şiddet: 2 öğretmen ve 2 idareciye hapis cezasıGündem
Yarın BİM’e ne geliyor? BİM 17-18 Mart Aktüel kataloğu: Dev TV, mobilya ve temel gıda ürünlerinde indirimYarın BİM’e ne geliyor? BİM 17-18 Mart Aktüel kataloğu: Dev TV, mobilya ve temel gıda ürünlerinde indirimMarket

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Kıskanan çatlasın” yazılı mozaik bulundu
Duruşma başlamadan yarına ertelendi
Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri
ABD-İsrail İran'da bir okulu daha hedef aldı
Kızılay ramazan
İşte iddianamedeki 26 eylem
İşte il il sıcaklık tahminleri...
"Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadı ve olmayacak"
İran: 54. dalga gerçekleştirildi
Çok Okunanlar
Altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?
Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar
Akaryakıtta yeni zam var mı? Akaryakıtta yeni zam var mı?
Yarın BİM’e ne geliyor? Yarın BİM’e ne geliyor?
Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri