Bakan Uraloğlu açıkladı: Ramazan Bayramı'nda trenlerde ek kapasite sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ilave kapasite sunulacağını açıkladı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların bayram tatilinde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için demir yollarında gerekli tüm planlamaların tamamlandığını belirtti.

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı'nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız.”

ANKARA-İSTANBUL HATTINA EK YHT SEFERLERİ

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferler düzenleneceğini belirtti.

Bu hatta üç gün boyunca karşılıklı 6 ek sefer yapılacağını aktaran Uraloğlu, “Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise saat 17.45’te hareket edeceğini bildirdi.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERE 100 VAGON

Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidileceğini belirten Uraloğlu, 19-23 Mart tarihleri arasında bu trenlere toplam 100 vagon ilave edileceğini söyledi.

Uraloğlu, söz konusu düzenleme ile ana hat ve bölgesel trenlerde yaklaşık 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacağını ifade etti.

Vagon ilavesi yapılacak trenler ise şu şekilde sıralandı:

“İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Trenleri.”