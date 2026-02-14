Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk Boğazları'nda 2025 bilançosu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı "Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri" raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının, dünya deniz ticaretinin en stratejik ve kritik geçiş noktalarından biri olma özelliğini koruduğunu vurguladı.

2025 VERİLERİ AÇIKLANDI

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı verilerine göre boğazlardaki trafik yoğunluğunu ve bayrak bazlı dağılımı aktardı. Toplam geçiş sayılarına ve hizmet verilerine değinen Uraloğlu, “2025 yılında boğazlardaki gemi hareketliliği İstanbul'da 40 bin 172 ve Çanakkale'de 44 bin 468 olmak üzere toplamda 84 bin 640’a ulaşırken 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi. Türk Boğazları’ndan 12 bin 823 gemi ile en fazla Panama bayraklı gemiler geçiş yaptı.” dedi.

Boğaz güvenliği açısından büyük önem taşıyan kılavuzluk hizmetlerine dair detayları da paylaşan Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale'deki oranları ayrı ayrı ele aldı. Uraloğlu, söz konusu hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi: “2025 yılında İstanbul Boğazından geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3’ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazından geçiş yapan 44 bin 468 geminin ise yüzde 53,9'u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2025 yılında boğazlardaki gemi hareketliliği 84 bin 640’a ulaşırken 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi.”

İSTANBUL VE ÇANAKKALE'DE YÜK TRAFİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanan gemi türleri ve geçiş sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, en yüksek geçiş hacminin genel kargo sınıfında gerçekleştiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz yıl hem İstanbul hem de Çanakkale boğazlarını en çok Genel Kargo Gemileri kullandı. Bu dönemde, İstanbul Boğazı’ndan 14 bin 724, Çanakkale Boğazı’ndan ise 13 bin 870 Genel Kargo Gemisi geçiş yaptı. Söz konusu dönemde Genel Kargo Gemilerini, Dökme Yük Gemileri takip etti. Bir yılda İstanbul Boğazı’nı 7 bin 493, Çanakkale Boğazı’nı 8 bin 66 Dökme Yük Gemisi kullandı.”

Bakan Uraloğlu, boğazlardan geçen toplam yük miktarı ve gemi boyutlarına dair verileri de paylaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemilerin taşıdığı toplam yük miktarı 422,8 milyon ton olarak kaydedilirken, bunun 203,7 milyon tonunu tehlikeli yükler oluşturdu. Çanakkale Boğazı’nda ise toplam 570,3 milyon ton yük taşındı ve bu miktarın 232,5 milyon tonu tehlikeli yük sınıfında yer aldı.

Gemi boyutlarına ilişkin detaylara da değinen Uraloğlu, “Bu dönemde 300 metreden büyük 128 gemi İstanbul Boğazı’ndan, 660 gemi ise Çanakkale Boğazı’ndan geçti. 250–300 metre boy aralığında ise İstanbul Boğazı’nda bin 836, Çanakkale Boğazı’nda 3 bin 11 gemi geçişi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

PANAMA BAYRAKLI GEMİLER ZİRVEDE

2025 yılı verilerine göre Türk Boğazları'nı kullanan gemilerin bayrak dağılımı da belli oldu. İstatistiklerde Panama bayraklı gemilerin yoğunluğu dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, “Türk Boğazları’ndan 12 bin 823 gemi ile en fazla Panama bayraklı gemiler geçiş yaptı. Panamayı, 12 bin 765 adet ile Türk bayraklı ve 10 bin 735 ile Liberya bayraklı gemiler takip etti.” dedi.

DENİZ KAZALARINDA %21 DÜŞÜŞ

Yoğun gemi trafiğinin yönetimi ve emniyet tedbirleri kapsamında Ana Arama Kurtarma Merkezi Kaza/Olay İstatistiklerini değerlendiren Uraloğlu, müdahale edilen olay sayılarını ve kurtarılan kazazede verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin bilançosuna değinen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: “Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde icra edilecek tüm arama kurtarma faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eden Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ile 2025 yılında 299 deniz aracı kazasına müdahalede bulunarak 561 kişiyi sağ olarak kurtardık. Deniz araçlarının karıştığı kaza ve olaylar 2024 yılına göre yüzde 21 azaldı.”

Uraloğlu, Türk Boğazları'nda seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı. Mevzuatın güncel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendiğini belirten Uraloğlu, “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2025 yılında revize edildi.” ifadelerini kullandı.

Kruvaziyer turizminde yakalanan ivmeye de dikkat çeken Uraloğlu, İstanbul limanlarına gelen gemi ve yolcu sayısındaki artışı şu sözlerle aktardı: “İstanbul limanlarını 2024 yılında 204 kruvaziyer gemi ile 439 bin 968 kruvaziyer yolcu ziyaret ederken, 2025 yılında İstanbul limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artışla 265 kruvaziyer gemi ve 625 bin 517 kruvaziyer yolcuya ulaşıldı.”