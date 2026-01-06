Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine dayanarak Türk hava sahasındaki trafiğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 4 Ocak tarihinde günlük transit uçuş sayısında tarihi bir yoğunluk yaşandığını bildirdi.

REKOR SAYI: 2 BİN 177 TRANSİT UÇUŞ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin koordinasyonuyla yönetilen hava trafiğinde yeni bir eşik aşıldı. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık" bilgisini paylaştı.

Kaydedilen bu yeni rakam, 2025 yılının yaz aylarında ulaşılan bir önceki zirveyi geride bıraktı. Bakan Uraloğlu, uçuşlara sunulan hizmetin emniyet ve etkinliğine vurgu yaparak, "Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 31 Ağustos 2025'te kaydedilen 1906 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL 8 KEZ REKOR KIRILMIŞTI

Trafik yoğunluğunun en üst seviyelere çıktığı bu dönemde DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ettiğini belirten Uraloğlu, kurumun 2025 yılı performansını da hatırlattı. DHMİ, 2025 yılı içerisinde toplam trafik sayısında 6 kez, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu yenilemişti.

2026 yılına hızlı bir giriş yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "2026 yılının ilk ayında da yeni bir transit uçuş rekoru elde ederek hizmet sunumunda sürdürülebilir ve sürekli bir gelişme sağladık."