Bakan Uraloğlu açıkladı: "Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'We Are Social 2026' verilerini paylaşarak Türkiye'nin haftalık çevrim içi ve sosyal medya kullanım sürelerinde dünya ortalamasının oldukça üzerine çıktığını duyurdu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarına dair son istatistikleri paylaştı. Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kullanıcıların dijital platformlarda geçirdiği süre dünya genelindeki ortalamaları geride bırakıyor.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Bakan Uraloğlu, 'We Are Social 2026' raporunun sonuçlarını değerlendirdi. Küresel çapta elde edilen verilere göre dünya genelinde haftalık ortalama sosyal medya kullanım süresi 18 saat 36 dakika olarak ölçülürken, bu rakam Türkiye'de daha yüksek seviyelerde kaydediliyor. Dünya genelinde haftalık 33 saat 27 dakika olan çevrim içi medyada geçirilen süre de benzer bir tablo çiziyor. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Uraloğlu,"Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı" dedi.

PLATFORMLARA GÖRE GÜNLÜK KULLANIM VERİLERİ

Sosyal medya kullanımının Türkiye'de büyük sayılara ulaştığını belirten Uraloğlu, platform bazındaki günlük kullanım alışkanlıklarını da detaylandırdı. Sosyal ağlara ayrılan zaman dilimlerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya
