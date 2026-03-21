Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’de İHA pilotluğu başvurularında yüzde 236 artış

Türkiye'de insansız hava aracı (İHA) kullanımına ve pilotluğuna yönelik ilgi hızla büyüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından itibaren İHA pilotu olmak amacıyla yapılan başvurularda, önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 236 oranında artış kaydedildiğini açıkladı.

SİVİL HAVACILIK EĞİTİMLERİ İLGİYİ ARTIRDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sivil havacılık alanında yürütülen eğitim faaliyetleri ve sektörel çalışmalar, lisans başvurularına ivme kazandırdı. İHA ve pilot lisans başvurularındaki güncel verileri değerlendiren Bakan Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk üç ayına göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." diye konuştu.

YENİ İHA'LAR KAYIT ALTINDA

İnsansız hava araçlarının günlük hayattaki ve endüstrideki kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte sistem altyapısı da buna göre şekilleniyor. SHGM'nin "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında oluşturduğu özel kayıt sistemi, cihazların uçuş, izin ve kayıt süreçlerini kolaylaştırıyor. Bakan Uraloğlu, araçların tarımdan sinemaya kadar genişleyen kullanım yelpazesine dikkat çekerek, "İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana bin 91 yeni İHA’yı kayıt altına aldık." ifadelerini kullandı.

LİSANSLI PİLOT SAYISI 1 MİLYON 655 BİNİ GEÇTİ

Artan talep ve yeni kayıtlarla birlikte Türkiye genelindeki güncel envanter verileri de güncellendi. 17 Mart 2026 tarihi itibarıyla İHA Kayıt Sistemi verilerine göre, ülke genelinde kayıtlı ve aktif kullanımda olan İHA sayısı 77 bin 616 olarak belirlendi. Uraloğlu, bu araçları ticari veya bireysel olarak kullanma yetkisine sahip kişilerin sayısına da değinerek, "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918’e ulaştı." bilgisini paylaştı.