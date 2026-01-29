Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu Dünya’nın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi devirmesi sebebiyle yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bir tören düzenleneceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif edeceği program öncesinde yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, gelinen noktayı “Bölünmüş yol uzunluğumuz Dünya’nın çevresinin 4’te 3’üne ulaştı” sözleriyle özetledi.

YÜZDE 393’LÜK REKOR ARTIŞ

Mevcut altyapı verilerini kamuoyuyla paylaşan Uraloğlu, “2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık..” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, 2002 yılından bu yana inşa edilen yaklaşık 23 bin 948 kilometrelik yeni yolun, Dünya’nın çevresinin yüzde 60’ına denk geldiğine dikkat çekti. Bu uzunluğun anlamını somutlaştıran Bakan, “Yani 2002’den bu yana inşa edilen bölünmüş yol uzunluğu Türkiye’yi doğudan batıya 14 kez kat etmeye yetecek seviyededir.” bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, ülkedeki bölünmüş yolların toplam yol ağının yüzde 44’ünü oluşturmasına karşın, trafik yükünün yüzde 83’ünü sırtladığını vurguladı. Altyapı yatırımlarındaki diğer kalemlere de değinen Uraloğlu, 8 bin 591 kilometrelik bitümlü sıcak karışımlı yolun yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye çıktığını belirtti.

Tünel ve köprülerdeki artış ise dikkat çekti. Uraloğlu, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1.594 artışla 847 kilometreye, 311 kilometrelik köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini kaydetti.

AVRUPA’DA BİRİNCİ SIRADAYIZ

Otoyol ağının 3 bin 796 kilometreye ulaştığını ve 2028 yılı sonu hedefinin 4 bin 330 kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, “Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık.” dedi.

Yol projelerinin ekonomik ve çevresel katkılarına da işaret eden Bakan Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik.”