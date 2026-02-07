Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Kazı Çalışmaları Tamamlama Töreni'nde konuştu.

Törende yaptığı konuşmada, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu projede ilk kez TBM kullanıldığını hatırlatan Uraloğlu, yaşanan haklı gurura değindi. Türkiye’nin fiziki yapısının inşaat sektörü üzerindeki etkilerini değerlendiren Bakan, "Türkiye'nin coğrafyası, zengin çeşitliliğiyle birlikte ağırlıklı olarak dağlık ve engebeli arazilerden oluştuğundan inşaat sektörümüz için hem büyük bir zorluk hem de yenilikçi çözümler geliştirme zorunluluğunu doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu arazi şartlarında proje yürütmenin maliyet ve titizlik gerektirdiğine dikkat çeken Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dağlık ve engebeli bölgelerde yol ve tünel inşaatı yapmak zemin etütlerinden, kazı yöntemlerine, lojistikten, güvenlik önlemlerine kadar her aşamada ekstra titizlik ve maliyet gerektiriyor. Ancak ülkemizin büyüyen ekonomisi, hızla gelişen şehirleşmesi ve artan ulaşım talebi de bu zorluklara rağmen altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdürmemizi zorunlu kılıyor. İşte tam bu noktada, tünel açma makinesi yani TBM teknolojisi, özellikle yerleşim alanlarında uzun tünellerin kazılmasında son derece etkili, hızlı ve güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor."

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ TBM’Sİ

Bakan Uraloğlu, metro ve demir yolu tünellerinde sıkça başvurulan TBM teknolojisinin, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bir projede ilk kez Sarıyer-Kilyos hattında devreye alındığını açıkladı. Bu çalışmanın kara yolu tünellerinde TBM kullanımının ilk ve tek örneği olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Avrasya Tüneli ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Eşme-Salihli arasındaki T-1 Tüneli'ni hatırlattı. Bakan, söz konusu projede kullanılan 13,65 metre çapındaki makinenin, Türkiye'nin en büyük üçüncü TBM'si olarak kayıtlara geçtiğini ve büyük bir başarıya imza atıldığını kaydetti.

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile Kuzey Marmara Otoyolu'nu birbirine entegre edecek proje hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Projemiz, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son buluyor." dedi. Proje kapsamında sadece tünel değil; Sarıyer ve Kilyos kavşakları, bir viyadük, iki aç-kapa yapısı ve bir menfez inşası da sürüyor. Bakan Uraloğlu, tünel inşaatında hızı artırmak adına iki farklı kazı metodunun aynı anda kullanıldığını belirtti. Uraloğlu, kullanılan tekniklere ilişkin şunları söyledi: "Çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için Yeni Avusturya Tünel Açma, kısa adıyla NATM metodu, yani delme patlatma şeklinde ve TBM teknolojisi olmak üzere iki eş zamanlı olarak birbiriyle uyumlu şekilde yürütüyoruz."

Şantiyede çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdüğü belirtildi. Sahada 180 makine-ekipman ve 879 personelin aktif olarak görev yaptığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin yapımını bu yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

İŞ MERKEZLERİ DOĞRUDAN OTOYOLA BAĞLANIYOR

Tünel açma makinesi (TBM) kazılarının tamamlanmasını projede kritik bir viraj olarak nitelendiren Uraloğlu, "Bu büyük projeler, bir milletin azmi, çalışkanlığı ve geleceğe olan inancının sembolüdür." diye konuştu.

Projenin devreye girmesiyle kent trafiğinde yaşanacak rahatlamaya dikkat çeken Uraloğlu, sözlerini şu değerlendirmeyle noktaladı: "Bugün burada TBM kazılarının tamamlanmasıyla Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde bir başka önemli eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla İstanbul'un kuzeyindeki ulaşım kökten değişecek, şehrimizin altyapısı çok daha güçlenecektir. Projemizle, Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantı hızlanacaktır."

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Sarıyer'in 350 bin nüfuslu bölgesi, imar yolları yerine tünel ile 5 dakikada yüksek standartlı otoyola erişebilecektir. Böylelikle İstanbul’un kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul’un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na da hızlı erişim imkanı tesis edilmiş olacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu'na entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortada. Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indiriyoruz. Böylece zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık 4 milyar liralık bir tasarrufu da sağlamış olacağız."

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler TBM'in tüneldeki son çıkışını izleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.