Bakan Uraloğlu duyurdu: 5 ülkeye olan bütün uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’a yönelik hava saldırıları sonrası bölgedeki riskler nedeniyle 5 ülkeye tüm uçuşların 2 Mart’a kadar iptal edildiğini, bazı Körfez ülkelerine seferlerin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bakan Uraloğlu duyurdu: 5 ülkeye olan bütün uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’a düzenlenen hava saldırıları kapsamında hava sahaları ve sivil uçuşlara ilişkin son durumu paylaştı. Trabzon il programı kapsamında Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Uraloğlu, bölgedeki gelişmeler nedeniyle alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

TÜM UÇUŞLARIN 2 MART’A KADAR İPTAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’a yönelik hava saldırılarının ardından artan güvenlik riskleri nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e olan tüm uçuşların 2 Mart’a kadar iptal edildiğini, bazı Körfez ülkelerine seferlerin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

 Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İran’da yerde birer uçağının bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Şu anda Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Onları bu saldırı sürecinin sonucuna göre ülkeye getirme ile ilgili bir çalışmamız olacak.” dedi.

“12 Gün Çatışması’nda da benzer süreçleri yürüttük” diyen Uraloğlu, bölgede devam eden riskler nedeniyle uçuş iptallerinin gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini belirtti.

BU SAVAŞ YA DA SALDIRI DURUMUNUN BİTMESİ HEPİMİZİN GAYRETİDİR

“Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir.”

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdırDışişleri Bakanlığı: Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdırDünya
DMM’den İran açıklaması: Türkiye'nin saldırıya destek verdiği iddiaları asılsızDMM’den İran açıklaması: Türkiye'nin saldırıya destek verdiği iddiaları asılsızGündem
iran uçuşlar iptal pegasus Abdulkadir Uraloğlu
Günün Manşetleri
'Arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırız'
Vatan Partisi ABD-İsrail saldırganlığına karşı meydanlara iniyor
'Türkiye İncirlik ve Kürecik Üslerini kontrol altına almalı'
6 ülkede ABD üsleri vuruluyor
Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarına destek verdi
Bolu Belediyesi'nde 13 isme irtikap soruşturması
İsrail İran'a saldırı başlattı
Tanju Özcan gözaltına alındı
İş’te Konak istihdama köprü olmaya devam ediyor
Gençliğin kalbi bu merkezde atıyor!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Pazar günü yola çıkacaklar dikkat!
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! 1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu!
Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları
İsrail İran'a saldırı başlattı İsrail İran'a saldırı başlattı