Bakan Uraloğlu duyurdu: 5 ülkeye olan bütün uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’a düzenlenen hava saldırıları kapsamında hava sahaları ve sivil uçuşlara ilişkin son durumu paylaştı. Trabzon il programı kapsamında Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Uraloğlu, bölgedeki gelişmeler nedeniyle alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

TÜM UÇUŞLARIN 2 MART’A KADAR İPTAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’a yönelik hava saldırılarının ardından artan güvenlik riskleri nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e olan tüm uçuşların 2 Mart’a kadar iptal edildiğini, bazı Körfez ülkelerine seferlerin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İran’da yerde birer uçağının bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Şu anda Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Onları bu saldırı sürecinin sonucuna göre ülkeye getirme ile ilgili bir çalışmamız olacak.” dedi.

“12 Gün Çatışması’nda da benzer süreçleri yürüttük” diyen Uraloğlu, bölgede devam eden riskler nedeniyle uçuş iptallerinin gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini belirtti.

BU SAVAŞ YA DA SALDIRI DURUMUNUN BİTMESİ HEPİMİZİN GAYRETİDİR

“Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir.”