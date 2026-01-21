Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Trabzon arası 4,5 saate düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kampanyası kapsamındaki "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"ne katıldı.

Törende gündeme dair açıklamalarda bulunan Uraloğlu, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını değerlendirdi.

BAYRAĞIMIZA YAPILAN HAİN SALDIRIYA SERT TEPKİ

Bakan Uraloğlu, terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının ne kadar kıymetli olduğunu son gelişmelerle beraber gördük. Ama bu süreci provoke etmeye çalışanlar maalesef olmaktadır. Bayrağımıza yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. En ağır şekilde gereği yapılacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz, hiç kimse aramızı açamaz. Terörist teröristtir, Kürt bizim kardeşimizdir. Biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Ev Sahibi Türkiye" vizyonuna değinen Uraloğlu, TOKİ'nin bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa ettiğini hatırlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki çalışmalarının 81 ili kapsayan dev bir projeye dönüştüğünü belirten Uraloğlu, şöyle konuştu: "İnşallah 500 bin sosyal konutla en az 2 milyon vatandaşımız güvenli, konforlu, modern, afetlere dirençli evlere kavuşacak. Dar gelirli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız en uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olacak, kira-konut dengesi de böylece ülkemizde sağlanacaktır."

TRABZON'DA 46 BİN BAŞVURU ARASINDAN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Proje kapsamında ülke genelinde 5 milyon 242 bin geçerli başvuru yapıldığını aktaran Uraloğlu, önceliğin şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu ailelerde olduğunu kaydetti. Trabzon özelindeki verilere değinen Bakan Uraloğlu, "Bu proje kapsamında Trabzon'daki 3 bin 734 konutumuzun hak sahiplerini de talepte bulunan 46 bin 237 kişi arasından burada hep birlikte noter ve vatandaşlarımızın huzurunda inşallah belirleyeceğiz. Bu nasip işidir. Çıkmayan kardeşlerimiz asla üzülmesinler. Tek ihtiyaç sahibi kalmayıncaya kadar bu Cumhurbaşkanı'mızın taahhüdüdür. Onların takibi, onların birebir yürütmesi ve bizim de inşallah takibimiz, katkılarımızla beraber bu hayata geçecektir. Çıktığımız yolda Allahutaala bizleri şimdiye kadar mahcup etmedi, bundan sonra da inşallah etmeyecektir." dedi.

KONUTLAR 2027 SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Trabzon'da TOKİ tarafından yaklaşık 66,2 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiği bilgisini paylaşan Uraloğlu; şehirde bugüne kadar konut, iş yeri, stadyum, cami ve millet bahçesi gibi çok sayıda eserin tamamlandığını belirtti. Yeni yapılacak 3 bin 734 konutun özellikleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bu konutların yüzde 30'u 1+1, yüzde 30'u 65 metrekare büyüklüğünde 2+1 ve yüzde 40'ı 80 metrekare büyüklüğünde 2+1 olacak şekilde inşa edilecek." bilgisini verdi.

Vatandaşların en çok merak ettiği teslim tarihini de açıklayan Uraloğlu, "İnşallah 2027'nin sonu, bilemedin 2028'in başında da biz bütün 3 bin 734 vatandaşımızı bu konutlara yerleştirmiş olacağız. Bu süreçte de inşallah yenilerini de başlatmış oluruz. Ona da beraber gayret edeceğiz." diye konuştu.

ANKARA-TRABZON ARASI 4,5 SAATE DÜŞÜYOR

Bakanlık olarak Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, kent için kritik öneme sahip demir yolu projelerini duyurdu: "Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Bu hattımız geçtiğimiz aylarda 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de birbirine entegre olacak. Böylece hızlı tren Ankara'dan yola çıktığında Trabzon'a 4,5 saatte gelmiş olacak."

Trabzon içi ulaşımı rahatlatacak raylı sistem projesine değinen Uraloğlu, Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi noktaları kapsayan 31 istasyonlu, yaklaşık 32 kilometrelik hattı şehre kazandıracaklarını söyledi. Akyazı-Trabzon Havalimanı güzergahının yatırım programına alındığını belirten Uraloğlu, "İnşallah bu yılın ilk çeyreği içerisinde yapım ihalesini yaparak, çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz." dedi.

DENİZ DOLGUSU ÜZERİNE YENİ HAVALİMANI İNŞA EDİLECEK

Mevcut havalimanının kapasitesinin artırılacağını ve yeni bir havalimanı inşa edileceğini bildiren Uraloğlu, süreci şöyle özetledi: "Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yine yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye, 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Bunu yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi de gerçekleştirdik. Yakın zamanda temel atıp, yapım çalışmalarına başlamış olacağız."

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katılımıyla noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.