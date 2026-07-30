Bakan Uraloğlu duyurdu! Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor

Ankara'da araç muayene hizmetlerinin 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz sözleşmesi için imza töreni gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) tarafından kurulan TURKA şirketi ile yapılan anlaşmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır ve TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer imza attı.

34,5 MİLYON ARAÇ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye'de araç sayısındaki ve teknolojisindeki artışa dikkat çeken Bakan Uraloğlu, muayene süreçlerinde kişisel becerilerin artık yetersiz kaldığını belirtti. 2000'li yıllarda başlayan modernleşme süreciyle 2007 yılında modern istasyonların devreye alındığını hatırlatan Uraloğlu, "Biz 2000'li yıllarda başlattığımız bir süreçle 2007 yılında modern araç muayene istasyonlarını ülkemize kazandırmıştık. 20 yıllık bir işletme süresinin 19'uncu yılındayız, 20'nci yılı seneye tamamlanmış olacak. Türkiye'de 2002 yılında 8,5 milyon araç vardı. Bugün 34,5 milyon yollarda dolaşan araç var ve şu andaki işletmeci firmamız toplamda 210 milyon adet araç muayenesi gerçekleştirmiş. Hangi şartlarda? Modern şartlarda. Onun için şu andaki işletmeci firmamıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

İNSAN FAKTÖRÜ BİTİYOR, TAM OTOMASYON GELİYOR

Yeni dönemle birlikte sahada istasyon kurulumlarının başladığını aktaran Uraloğlu, donanım ve ekip açısından tamamen yenilenmiş bir altyapının devreye alınacağını kaydetti. Toplam 352 araç muayene istasyonunun hizmet vereceği sistemde hata payını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bugün imzalarını attığımız ihale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. 352 tane toplam araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Tabii burada mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı, araç sahibinin olmadığı, tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi kurmuş olacağız. Ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

Araç sahiplerinin yoğun olarak eleştirdiği kredi kartı komisyon kesintilerine de değinen Uraloğlu, yeni ihale şartnamesi ile bu bedelin yüklenici firma tarafından karşılanacağını duyurdu. Uygulamanın 2027 yılının Ağustos ayında faaliyete geçeceğini belirten Uraloğlu, "Kredi kartlarından alınmış olan komisyonlar doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk. İnşallah 2027'nin Ağustos ayında işletmeye girdiğimizde artık kredi kartı problemi ya da kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak. En üst seviyede dünyada ne varsa Türkiye'de de o olacak" ifadelerini kullandı.

KALKINMA YOLU İMZA KRİZİ İDDİALARINA İLK YANIT

Törende, Irak Başbakanı'nın ziyareti sırasında Kalkınma Yolu Projesi imzalanırken yaşanan duraksamaya ilişkin soruları da yanıtlayan Uraloğlu, durumun yalnızca teknik bir detayın düzeltilmesinden ibaret olduğunu söyledi. Sürecin öncesinde Irak'a giderek Iraklı Ulaştırma ve İletişim bakanlarıyla sınır kapısının konumu ve projenin finansmanı konularında mutabık kaldıklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: "Irak Başbakanı'nın ziyareti öncesinde biz yapacaklarımızı daha net görüşme için Irak'a ziyarette bulunduk. Oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı'yla gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sonrasında da Irak Başbakan'ını ziyaret ettik. İki konuda biz mutabık kalmıştık, zaten Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiren bu konuydu. Bir tanesi Irak'la Türkiye sınır kapısının nereden olacağı, ikincisi de bu projenin finansmanının nasıl sağlanacağı noktasında biz mutabık kalmıştık. Irak Başbakan'ının ziyareti sırasında imza töreninin hemen öncesinde tespit edilen bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Biz de makul karşıladık, Irak'la herhangi bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Bunda bir şüphe oluşmadı ve şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun."

YENİ SİSTEM 2027'DE DEVREYE GİRİYOR

İhaleyi kazanan TURKA adına sözleşmeye imza atan Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer ise törende yaptığı konuşmada, yeni nesil muayene merkezleri kuracaklarını belirtti. Taahhüt edilen tüm istasyonların planlanan takvimde eksiksiz olarak açılacağını aktaran Ezer, "Türkiye Yüzyılına ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuna yakışır yeni nesil muayene merkezlerini tesis edeceğiz. Ülkemize ve insanımıza karşı duyduğumuz bu sorumlulukla TURKA olarak uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren bir araç muayene sistemi kuruyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın beklentilerini ve memnuniyetini merkeze alan, hızlı, güvenilir ve şeffaf bir araç muayene sistemi oluşturmak. Taahhüt ettiğimiz her istasyonu zamanında ve tam kapasiteyle teslim edileceğini gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. 15 Ağustos 2027 itibarıyla yeni nesil araç muayene sistemimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.