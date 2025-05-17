Bakan Uraloğlu duyurdu: Avrupa'nın efsanevi trenleri İstanbul yolunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupalı turistik trenlerin yeniden İstanbul rotasını tercih ettiğini açıkladı. MAV'ın Paris-İstanbul seferini yapan treni bu gece Kapıkule'den giriş yaparken, Simplon Orient Ekspresi de 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Uraloğlu duyurdu: Avrupa'nın efsanevi trenleri İstanbul yolunda
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan ulusal demir yolu şirketi MAV'ın Paris-İstanbul arasında işlettiği turistik trenin, bu gece Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Paris’ten yola çıkan tren, İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını takip ederek Türkiye'ye gelecek. Kapıkule-İstanbul parkurunda TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilecek olan tren, ertesi gün tarihi Sirkeci Garı'na varacak.

Geçen yıl 10 Mayıs ve 20 Ekim tarihlerinde İstanbul’a sefer düzenleyen tren, bu yılki ilk seferini 60 yolcu ile gerçekleştiriyor. 29 Mayıs'ta yeniden İstanbul’a gelmesi planlanan MAV Paris-İstanbul Treni, turistlere tarihi ve kültürel zenginlikleri deneyimleme fırsatı sunacak. Dönüş yolculuğu ise 19 Mayıs'ta başlayacak.

EFSANEVİ TREN: SİMPLON ORIENT EKSPRESİ YİNE TÜRKİYE'DE

Bakan Uraloğlu, Avrupa'nın ikonik turistik treni Simplon Orient Ekspresi’nin de İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu. Fransa-Almanya-Avusturya-Macaristan-Romanya-Bulgaristan-Türkiye güzergahında işletilen tren, 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak. Geçen yıl 5 Haziran ve 28 Ağustos'ta Türkiye’ye gelen tren, 148 yolcu taşımıştı. Bu yılki ilk seferinde ise Paris-İstanbul yönünde 67 yolcu, İstanbul-Paris yönünde ise 37 yolcu bulunuyor.

16 vagonlu lüks tren, nostaljik atmosferiyle Avrupa’nın en güzel manzaralarından geçerek İstanbul’a varacak. Tren, İstanbul’da geçirdiği iki günün ardından 6 Haziran’da geri dönüş yolculuğuna başlayacak.

TARİHİ İSTANBUL GARI'NDA TURİSTLERİ AĞIRLAYACAK

Her iki tren de tarihi Sirkeci Garı'na ulaştığında, yolcular İstanbul’un kültürel ve tarihi dokusunu keşfetme fırsatı bulacak. İstanbul’un eşsiz güzelliklerini yakından görme şansı yakalayacak turistler, dönüş yolculukları öncesi Kapalıçarşı, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Galata Kulesi gibi ikonik yerleri ziyaret edecekler.

Avrupalı turistlerin İstanbul’a gösterdiği ilgiyle birlikte, MAV ve Simplon Orient Ekspresi’nin seferleri büyük yankı uyandırıyor. Tarihi dokusu ve eşsiz manzaralarıyla İstanbul, Avrupa'nın gözde destinasyonları arasındaki yerini koruyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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