Bakan Uraloğlu duyurdu: Deniz ticaretinde yılın rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı payı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, aralık ayı verilerinin rekor seviyelere ulaştığını bildirdi.

2025 ARALIK AYINDA TARİHİ REKOR

Limanlarda işlem gören yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir ivme kazandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Aralık ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artışla 49,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece, 2025 yılı aralık ayı tüm aylar içerisinde en yüksek elleçlemenin olduğu ay oldu" dedi.

Yılın son ayındaki performansın önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Deniz Ticareti’nde 2025 yılını rekorla noktaladık. Elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 1,17 milyon TEU’ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARET TAŞIMALARINDA YÜKSELİŞ

Bakan Uraloğlu, yurt dışı bağlantılı yük trafiğine dair detayları da paylaştı. 2025 yılı Aralık ayında limanlardan yurt dışına giden yük miktarının 11 milyon 596 bin 207 ton olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise 25 milyon 889 bin 518 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 37 milyon 485 bin 725 ton olarak gerçekleşti."

TRANSİT YÜK VE KABOTAJDA ARTIŞ

Limanlardaki hareketlilik sadece ithalat ve ihracatla sınırlı kalmadı. 2025 yılı Aralık ayında denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artışla 6 milyon 2 bin 394 tona ulaştı. Kabotaj hattındaki hareketliliğe de değinen Uraloğlu, "Aralık ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 6 milyon 362 bin 341 ton ile geçen aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı" şeklinde konuştu.

Bölgesel bazda yapılan değerlendirmede en yoğun işlem hacmi Aliağa'da kaydedildi. Aralık ayında en fazla yük elleçlemesinin 8 milyon 180 bin 242 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 351 bin 162 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 19 bin 671 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" bilgisini verdi.

EN FAZLA ARTIŞ LNG TAŞIMASINDA

Yük cinslerine göre yapılan analizde, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) öne çıktı. Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 1 milyon 194 bin 989 tonluk farkla LNG olduğunu belirten Uraloğlu, toplamda 2 milyon 553 bin 551 ton LNG elleçlemesi yapıldığını aktardı.

İhracat yüklerinde öne çıkan kalemleri sıralayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2025 yılı Aralık ayında limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük 808 bin 786 ton ile portland çimento oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 645 bin 457 ton ile klinker ve 409 bin 83 ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti."

Deniz yoluyla yapılan ticarette ülkeler bazındaki dağılım da belli oldu. Bakan Uraloğlu, yurt dışına yapılan yüklemelerde en fazla taşımanın İtalya'ya gerçekleştirildiğini, bu ülkeyi sırasıyla ABD ve Mısır'ın izlediğini belirtti. İthalat tarafında ise deniz yoluyla limanlara en fazla yükün Rusya'dan geldiği bildirildi.