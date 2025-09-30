Bakan Uraloğlu duyurdu! “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi bu yıl ihaleye çıkıyor”

Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Ulaştırma Bakanlarının 8. Toplantısı’na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aynı zamanda “New Silk Way” 7. Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu’nun stratejik oturumunda konuştu. “Büyük Avrupa-Asya: Küresel değişim koşullarında uluslararası ulaştırma koridorlarını da kapsayacak şekilde zorluk ve fırsatlar” başlıklı oturumda açıklamalarda bulunan Uraloğlu, jeopolitik gelişmelerin ulaşım koridorlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte kara ve deniz lojistiğinin yeniden şekillendiğini vurgulayan Uraloğlu, “Geleneksel 'Kuzey Koridoru'nun kullanımı azalırken Orta Koridor ve Güney rotaları öne çıkıyor. Ancak bu kayış, altyapı ihtiyaçları ve koridor yönetimindeki eksiklikler nedeniyle hâlâ istenen verimliliği sağlayamıyor.” dedi.

“İSTANBUL KUZEY DEMİRYOLU GEÇİŞİ STRATEJİK BİR PROJE”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik yatırımlarına dikkat çekerek, “Yine bu yıl içerisinde, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi’nin ihale ilanına çıkmayı hedefliyoruz. Bu proje, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan, yüksek kapasiteli ve ağır yük taşımacılığına uygun demiryolu bağlantısının tesis edilmesini hedefleyen stratejik bir altyapı girişimidir. Bu proje ile halihazırda Asya ile Avrupa arasında İstanbul Boğazı’nın altında yer alan Marmaray ile sağlanan demir yolu taşımacılığının kapasitesini çok ciddi oranda artırmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, Zengezur Demiryolu Hattı’nın Türkiye kesiminin temelinin atıldığını hatırlatarak, 224 kilometrelik bu hattın Hazar ile Akdeniz havzası arasında yeni bir demiryolu güzergahı oluşturacağını belirtti.

“ORTA KORİDOR’UN GELECEĞİ ÜLKELERİN İŞBİRLİĞİNE BAĞLI”

Konuşmasında Orta Koridor’un stratejik önemine vurgu yapan Uraloğlu, “Orta Koridor’un geleceği, ülkelerimizin birlikte atacağı adımlara bağlıdır. Gümrük süreçlerinin hızlandırılması, dijital entegrasyon ve yatırımların koordinasyonu, bu hattı küresel lojistikte en güçlü seçenek haline getirecektir.” dedi.

Süveyş Kanalı ve Panama’daki sorunlara işaret eden Uraloğlu, küresel lojistikte kara ve demiryolu taşımacılığının öneminin arttığını söyledi. Dünya Bankası verilerini paylaşan Bakan, Orta Koridor’un kapasitesinin artırılması halinde 2030’a kadar Çin-AB ticaretinde yüzde 30’luk bir artış öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye’nin Avrasya’da lojistik köprü konumunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, “'Büyük Avrasya' vizyonu, aslında sadece bir ulaşım meselesi değil, halklarımızın refahını artıracak, barışı ve işbirliğini güçlendirecek bir stratejik vizyondur. Türkiye olarak bu vizyonun güçlü bir parçası olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Altyapı eksiklikleri, kapasite kısıtları ve jeopolitik risklere rağmen işbirliğiyle yeni fırsatlar yaratılabileceğini belirten Uraloğlu, “Kazakistan ile ikili ulaştırma işbirliğimiz, bu anlamda çok kıymetli bir örnektir. Gerek demiryolu gerek karayolu gerekse lojistik merkezler konusundaki ortak çalışmalarımızı daha da ileriye taşımaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Uraloğlu’nun yanı sıra Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Belarus Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Aleksey Lyahnoviç ve Pakistan İletişim Bakanı Abdul Alim Han da katıldı.