Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı güzergahında inşa edilecek Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin kredi aşamasına ilişkin detayları paylaştı.

Proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığı belirtildi.

Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilginin, Türkiye'nin demiryolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, süreci şu sözlerle aktardı: "6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak"

İHALE VE İNŞAAT SÜRECİ BU YIL BAŞLIYOR

Yeni demiryolu hattının yapımına yönelik ihale hazırlıkları hali hazırda devam ediyor. Projenin şantiye aşamasına ne zaman geçileceğine dair hedefleri paylaşan Bakan Uraloğlu, "Bu yıl içerisinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedefliyoruz" dedi.

İKİ HAVALİMANI ARASINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Devreye alınacak yeni hat, İstanbul'un iki yakasındaki hava yolu trafiğini demiryolu ağıyla entegre edecek. Güzergahın stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, güzergahın ulaşım ağına sağlayacağı entegrasyonu şu sözlerle ifade etti: "Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Bu hat sayesinde Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığı rahatlayacak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak"

125 KİLOMETRELİK HATTA 44 TÜNEL VE 42 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Stratejik öneme sahip demiryolu ağı, toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edilecek. Hattın mühendislik ve fiziki boyutlarına dair rakamları paylaşan Uraloğlu, "Proje kapsamında toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek" şeklinde konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu hattı, Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki taşımacılık kapasitesine büyük bir hacim kazandıracak. Yeni hattın ticaret ve yolcu trafiğine etkisine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz" ifadelerinde bulundu.