Bakan Uraloğlu duyurdu: Köprü ve otoyol zammı belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada yeni yıla girerken araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki tarife değişikliğine açıklık getirdi.

Bakan Uraloğlu, devletin işlettiği karayollarına ait köprü ve otoyol ücretlerinde yapılacak artışın, belirlenen yeniden değerleme oranıyla paralel olacağını belirtti. Konuya ilişkin net bir rakam veren Uraloğlu, "Yeni yılda karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında, yüzde 25,49 oranında artacak" dedi.

Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyollar
