Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı tatili için 1506 ek uçak seferi planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını bildirdi. Vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla havayolu taşımacılığında kapasite artışına gidildi.

BİN 506 YENİ UÇUŞ EKLENDİ

Bakanlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla, bayram sürecindeki seyahat hareketliliğinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Uraloğlu, havacılık sektöründeki bu hazırlıklara dair yaptığı açıklamada, “ Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı.” dedi.

Mevcut planlanan ilave seferlerin bin 214’ünün iç hatlarda, 292’sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, yürütülen operasyonel süreci şu ifadelerle detaylandırdı: “Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla havayollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı.”

Havayollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, önümüzdeki günlerde oluşabilecek bilet taleplerine göre uçuş sayılarında yeni güncellemeler yapılabileceğini vurguladı. Uraloğlu sürece ilişkin, “Yolcu talebine göre havayolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek” açıklamasında bulundu.