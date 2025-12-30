Bakan Uraloğlu duyurdu: O tünel açıldığında 35 dakikalık yol tarih olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul trafiğine nefes aldıracak dev projeyi yerinde inceledi. Binlerce personelin çalıştığı ve fiziki gerçekleşme oranının büyük kısmının tamamlandığı tünel projesi için tarih verilirken, ulaşım süresindeki rekor düşüş dikkat çekti.

Simge Sarıyar
Bakan Uraloğlu duyurdu: O tünel açıldığında 35 dakikalık yol tarih olacak
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'un kuzey aksında stratejik bir öneme sahip olan Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şantiyede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünel kazı çalışmalarında yaklaşık yüzde 76 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını duyurdu. 900'ü aşkın personelin 7/24 esasıyla sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulması hedefleniyor.

ULAŞIM SÜRESİ 5 DAKİKAYA İNİYOR

Projenin devreye girmesiyle birlikte bölgedeki trafik akışında ciddi bir rahatlama sağlanacak. Mevcut şartlarda 35 dakika süren seyahat süresi, tünelin açılmasıyla birlikte 5 dakikaya düşecek. Bu zaman kazanımı, ekonomik ve çevresel verilerle de destekleniyor.

Proje sayesinde yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağlanması öngörülürken, karbon emisyonunun da yılda 32 bin ton azaltılacağı belirtildi.

OLASI AFETLERDE TAHLİYE ROTASI

Sarıyer-Kilyos Tüneli, sadece bir ulaşım projesi olmanın ötesinde stratejik bir güvenlik yatırımı olarak da öne çıkıyor. Tünel sayesinde İstanbul’un iş ve finans merkezleri, İstanbul Havalimanı ve kuzey yerleşimleri arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz bir bağlantı kurulacak.

Ayrıca proje, olası büyük afetlerde İstanbul’un en önemli tahliye güzergahlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu’na en hızlı erişimi sağlayacak. Daha hızlı, güvenli ve çevreci bir ulaşım sistemi hedefiyle yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

