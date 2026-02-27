Bakan Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada 15 yaş kısıtlamasında sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haberleşme Sektörü Paydaşları İftar Programı’nda konuştu. Haberleşme ve bilişim sektörünün günün en stratejik alanlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu; bilgi teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve yüksek hızlı bağlantının ülkelerin ekonomik kalkınmasında, rekabet gücünde ve milli güvenliğinde hayati rol oynadığını kaydetti.

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordineli yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini bildirdi. Uraloğlu, “İlerleyen günlerde kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada öne çıkan ifadeler şu şekilde:

5G’DE İLK SİNYAL 1 NİSAN’DA

Uraloğlu, Türkiye’nin mobil iletişim tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ama bu başarılı adımlarımızdan bahsetmeden önce ülkemizin mobil iletişim tarihindeki köklü serüvenine ve geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız önemli bir dönüm noktasına kısaca değinmek, hatırlatmak isterim. Zira, 32 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. Bildiğiniz üzere 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla başlayan bu yolculuk, analog araç telefonlarından dijital GSM çağının kapılarını açmıştı. 1991'de 1G ile ilk adımlar atılmış, 1994'te 2G ile sesli görüşme, veri iletimi ve SMS mümkün kılınmış, 2009'da 3G ile veri ön plana çıkmış, 1 Nisan 2016'da 4,5G ile hızlar 10 kat artmıştı. Bugün ise, 32 yılın ardından, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak 5g teknolojisine sayılı günler kalmasının gururunu ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah 1 Nisan 2026'da ilk sinyali alacak ve milletçe bu yüksek hızı tecrübe edeceğiz. Hiç şüphesiz bu tarihi geçiş, sadece teknolojik bir sıçrama değil; iletişimden sanayiye, eğitimden sağlığa, ekonomiden toplumsal hayata kadar her alanda köklü bir dönüşümün habercisidir.”

FİBER, GENİŞBANT VE MOBİL ABONE HEDEFLERİ

Uraloğlu, 2002 yılında genişbant internet abonesi olmadığını, fiber optik kablo uzunluğunun ise 81 bin kilometre olduğunu söyledi. Bugün fiber optik ağ altyapısının 657 bin kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, genişbant internet abone sayısının 98,2 milyona, mobil abone sayısının ise yaklaşık 100 milyona çıktığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştirildiğini aktararak, Avrupa’da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumda olunduğunu kaydetti.

Yıl sonu hedeflerini de şu şekilde sıraladı: Fiber uzunluğunu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye çıkarmak, genişbant abone sayısını 106 milyonun üstüne taşımak ve mobil abone sayısını yaklaşık 102 milyona yükseltmek.

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYADA GEÇİRİLEN SÜRE YAKLAŞIK 3 SAAT

Bakan Uraloğlu, internette geçirilen süreye ilişkin “Bakın, dünyada 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının her gün interneti kullanarak geçirdiği zaman yaklaşık 6,5 saat, Türkiye’de ise yaklaşık 7 saat. Sosyal medya platformlarında günlük vakit geçirme süresi ortalaması ülkemizde yaklaşık 3 saati buluyor.” dedi.

Bu tablo karşısında dijital okuryazarlık vurgusu yapan Uraloğlu, “Bu noktada; anne ve babalar, öğretmenler ve eğitim kurumları, politika yapıcılar, medya ya da sivil toplum kuruluşları… Kim olursa olsun, yalan ile gerçeğin iç içe geçtiği bu sanal dünyada; interneti ve sosyal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmak ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE HESAP AÇAMAYACAK

Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin Ramazan ayına da atıf yaptığı bölümde şu ifadeleri kullandı:

“Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te, oruçla nefislerimizi terbiye ederken, gönüllerimizi Allah'ın rızasına açarken; evlatlarımızın masum ruhlarını da aynı hassasiyetle korumak boynumuzun borcudur. Zira Ramazan, sadece bedenen aç kalmak değil; kalben ve aklen de temizlenmektir. Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekânın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zekâ gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim. Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi.

KANUN TEKLİFİ TBMM’YE SUNULACAK

İlerleyen günlerde kanun teklifi TBMM’ye sunulacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamaları da hayata geçecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız. Evlatlarımızı korumaktan kimse bizi alıkoyamayacaktır. Yaptığımız kamuoyu araştırmasında da toplumun bu konuda yapılması gereken düzenlemelere desteğinin yüzde 90’lara eriştiğini de sizlerle paylaşmak isterim.”

UYDU VE “BİLGİ OTOBANLARI”

Bakan Uraloğlu, uydu teknolojilerinin bağımsızlık ve sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekti. Haberleşme uydularının yalnızca yayıncılıkta değil; afet anlarında iletişimin kesintisiz sürmesinden kamu hizmetlerine, savunma altyapılarından tarımsal üretime kadar kritik rol oynadığını ifade etti.

Uraloğlu, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın geçen yıl hizmete alındığını hatırlatarak, “Şimdi inşallah TÜRKSAT 7A ile yolumuza devam edeceğiz.” dedi. Bakanlık olarak yalnızca fiziksel ulaşım hatları değil, “bilgi otobanları” da kurduklarını söyledi.

5G’NİN YAYGINLAŞMASI VE HEDEFLER

Uraloğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un rekabetiyle 16 Ekim 2025’te yapılan 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı. 1 Nisan’da ilk sinyalin alınacağını belirten Uraloğlu, “5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi ve 5G ile iletişim hızının yaklaşık on kat artacağını, daha güvenilir haberleşme sağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu ayrıca; 5G ile tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarından uzaktan ameliyatlara, gerçek zamanlı veri aktarımıyla akıllı fabrikalardan akıllı tarıma ve medyada 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayınlara kadar birçok alanda dönüşüm yaşanacağını söyledi.

Yerli ve milli üretim hedefi kapsamında, 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yüzde 60’a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30’a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirildiğini belirtti. Mobil özel şebekelerde de milli ürün zorunluluğu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu; Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), TÜBİTAK ve UDHAM destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu ve yazılımların geliştirildiğini, HASDAL akıllı yol projesinde yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonlarının devreye alındığını aktardı.