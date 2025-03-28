Bakan Uraloğlu duyurdu: Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!

Suriye ile ulaştırma temaslarından süper hızlı tren projesine, metro ve otoyol yatırımlarından dijital platformlara yönelik yasal düzenlemelere kadar birçok başlığa değinen Uraloğlu, yeni projeleri ve hedefleri paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye ile karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve iletişim alanlarında temas halinde olduğunu belirtti. Mevcut karayollarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uraloğlu, bu çalışmaların bir eylem planı çerçevesinde ilerleyeceğini söyledi.

Suriye’de yaklaşık 50 kilometrelik demiryolu hattının tamamen tahrip olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu hattın yeniden inşa edilmesi için programlama yaptıklarını belirterek, "Şam’a kadar demiryolunu bağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Şam Havalimanı'nın Türkiye’nin teknik desteğiyle yeniden işler hale getirildiğini belirten Uraloğlu, "Bazı sistemleri kurduk, radarlar için de çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Şam-İstanbul seferlerini haftada 5’e çıkardığını hatırlatan Uraloğlu, Sabiha Gökçen ve Esenboğa’dan da Şam’a uçuş talepleri olduğunu söyledi. Pegasus ve AJet'in bu taleplerini Suriyeli yetkililerle görüştüklerini ve yakında yeni uçuşların başlayabileceğini belirtti.

Mevcut 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağının 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye ulaşacağını açıklayan Uraloğlu, uzun vadede hedeflerinin 28 bin 500 kilometre olduğunu söyledi. Önemli projeler arasında Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule ve Bilecik-Bursa-Osmaneli hatları bulunuyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu hattı için Dünya Bankası ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Uraloğlu, "120 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız" dedi.

Mevcut hızlı trenle 4 saat 20 dakika süren Ankara-İstanbul hattının, Bilecik’teki tüneller tamamlandığında 3,5 saate düşeceğini belirten Uraloğlu, saatte 350 kilometre hız yapacak süper hızlı trenin ise bu süreyi 80 dakikaya indireceğini açıkladı.

Milli demiryolu projeleri hızlanıyor

Demiryolu araçlarının yerli üretimine büyük önem verdiklerini belirten Uraloğlu, “Yük vagonlarından lokomotiflere kadar kendimiz üretiyoruz” dedi. 225 kilometre hız yapabilen milli trenin 2027’de seri üretime geçeceğini ifade etti.

İstanbul’un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı var

İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek için metro hatlarının genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, “Şehrin bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı var” dedi. Belediyelerin talebi halinde bakanlık olarak metro projelerini üstlenebileceklerini hatırlattı.

Esenboğa Havalimanı metro hattı projesinde değişikliğe gittiklerini belirten Uraloğlu, “Etlik Şehir Hastanesi, Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşmayı dikkate alarak projeyi revize ettik” dedi.

Bolu Dağı geçişindeki yoğunluğun 50 bin araca ulaştığını ve önümüzdeki 10 yılda yeni bir otoyola ihtiyaç duyulacağını belirten Uraloğlu, "Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden Akyazı'ya uzanan yeni otoyol projesini başlattık" dedi.

Eleştirilen yap-işlet-devret projeleri hakkında konuşan Uraloğlu, “Bu modelle kamu kaynağını diğer altyapı projelerine ayırabiliyoruz” dedi. Yapılan yatırımların bugünkü değerinin 83 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Esenboğa Havalimanı’nda üçüncü pist inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda da genişleme çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirtti. Ayrıca, Antalya'da yangın söndürme uçakları için özel bir hava kampüsü oluşturulacağını duyurdu.

Bakanlık olarak Google’ın algoritma değişikliklerini yakından takip ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bu değişikliklerin kimseyi hedef almadığını ve avantaj sağlamadığını belirtiyorlar ancak biz yine de tatmin edici bulmadık" dedi. Dijital düzenlemeler için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalıştıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda, “13 yaş altına sosyal medya yasağı, 13-16 yaş aralığında ise ebeveyn izni” getirilmesini öngören bir düzenleme hazırladıklarını belirten Uraloğlu, “Bu yıl içinde Meclis'e sunulacak” dedi.

Şu an 34 üretim merkezinde 5G denemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, "2026'da 5G'yi hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Operatörlerle sürecin detaylarının görüşüldüğünü ifade etti.