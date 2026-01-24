Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu güvenliği ve kapasite artışı için hayati önem taşıyan sinyalizasyon çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemi projesinin tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da gerçekleştirilecek toplu açılış töreninde söz konusu projeyi resmen hizmete alacak.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi’nin sahada başarıyla uygulandığını vurguladı.

YÜZDE 61’LİK KRİTİK EŞİK AŞILDI

Demiryolu ağındaki teknolojik dönüşümün verilerini paylaşan Bakan Uraloğlu, son 23 yıldaki ilerlemeye dikkat çekti. Sinyalli hat uzunluğunun bu süreçte 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, “Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61’e yükselttik” bilgisini verdi.

Türkiye’nin toplam demiryolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, bu ağın 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı ve hızlı tren hattı, 11 bin 668 kilometresinin ise konvansiyonel hatlardan oluştuğunu aktardı. Uraloğlu, “Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var” dedi.

Bakanlık, mevcut projelerin yanı sıra devam eden çalışmalarda da yerlilik oranını artırmayı sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, şu an Karaman-Ulukışla, Afyonkarahisar-Karakuyu, Karakuyu-Bozanönü-Isparta-Burdur, Malatya-Elazığ ve Alayunt-Afyonkarahisar hatlarında sinyalizasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ayrıca yapımı süren yaklaşık 4 bin kilometrelik hızlı tren hatlarının ETCS sinyalizasyon sistemleri ile donatıldığı belirtildi. Devam eden projelerdeki yerlilik payına değinen Uraloğlu, “Bugün itibarıyla demiryollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Yani projelerimizin yüzde 50’sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi’ni kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

DAHA AZ KAYNAKLA DAHA YÜKSEK KAPASİTE

Sinyalizasyon sistemlerinin sadece güvenlik değil, işletme maliyetleri ve kapasite üzerinde de doğrudan etkisi bulunuyor. Bu sistemlerin trenlerin aynı hat üzerinde daha sık aralıklarla ve güvenli şekilde işletilmesine olanak tanıdığını belirten Uraloğlu, hızların yükselmesiyle taşıma verimliliğinin de arttığını ifade etti.

Uraloğlu, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demiryolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor.”

Demiryollarını Türkiye’nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak nitelendiren Bakan Uraloğlu, enerji dışa bağımlılığının azaltılması noktasında da bu sistemlerin önemine vurgu yaptı.

Uraloğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye’yi demiryolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak.”