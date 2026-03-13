Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, fiber altyapıda Avrupa'nın ilk 3 ülkesi arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde kilit role sahip olan Türk Telekom’un Teknoloji ve İnovasyon Merkezi açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Uraloğlu, bilişim ve haberleşme sektörünün günümüz dünyasının en stratejik ve vazgeçilmez alanlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin fiber altyapıdaki güncel verilerini paylaşan Bakan Uraloğlu, “Bu istatistiklerle birlikte Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer almaktadır. Fiber abone sayısında ise 4. sıradadır.” dedi.

BİLİŞİM VE HABERLEŞME KALKINMANIN TEMELİ

Bilişim ve haberleşme alanının istihdamdan ekonomik büyümeye, milli güvenlikten küresel rekabet gücüne kadar pek çok başlıkta belirleyici olduğunu belirten Uraloğlu, teknolojik gelişmelerin önemini “Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek hızlı bağlantı gibi teknolojiler, ülkelerin kalkınma hızını doğrudan etkilemekte; yenilikçiliği ve verimliliği zirveye taşımaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve data ulaşımındaki iddiamızı her geçen gün artırıyor; ülkemizin geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarımıza çıtayı yükselterek devam ediyoruz.” sözleriyle aktardı.

Bakan Uraloğlu, altyapı yatırımlarının arkasındaki iddialı duruşa da değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve AK Parti hükümetlerinin kararlılığıyla hareket ettiklerini belirten Uraloğlu, Türk Telekom gibi uzman kurumların inançlı çalışmaları sayesinde Türkiye'nin dijital dönüşüm alanında küresel bir oyuncu olma hedefine emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

HEDEF 750 BİN KİLOMETRE

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye'de genişbant internet abonesi bulunmadığını ve fiber optik kablo uzunluğunun sadece 81 bin kilometre seviyesinde olduğunu hatırlattı. Mevcut altyapı ve kullanım istatistiklerine dair güncel hedefleri paylaşan Uraloğlu, “Bugün fiber optik ağ altyapımız 657 bin kilometreye ulaştı. Genişbant internet abone sayımız 98 milyona, mobil abone sayımız ise 100 milyona yaklaştı. Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız. Fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye, genişbant abone sayımızı 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Temelleri 1840 yılında kurulan Posta Nezareti’ne dayanan Türk Telekom’un köklü geçmişine dikkat çeken Uraloğlu, kurumun Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan güzide bir şirket olduğunu belirtti. Şirketin altyapı çalışmalarının Avrupa'daki yansımalarına değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllar içinde kendini sürekli yenileyerek mobil, internet, telefon ve TV hizmetlerinde güçlü bir marka haline gelmiştir. Fiberoptik ağların tam anlamıyla yaygınlaşmaya başladığı 2019’dan bu yana 231 bin kilometre yeni fiber döşemiş, 12,3 milyon haneye fiber erişim sağlamıştır. 2025 yıl sonu itibarıyla sadece Türk Telekom’un, ülke çapındaki fiber ağ uzunluğu 535 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 34 milyona yükseltmiştir. Bu istatistiklerle birlikte Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer almaktadır. Fiber abone sayısında ise 4. sıradadır.”

TÜRK TELEKOM FİBER ALTYAPISIYLA DÜNYA ORTALAMASININ İLERİSİNDE

5G teknolojisine geçiş sürecinde en temel ihtiyacın güçlü bir fiber altyapı olduğunu belirten Uraloğlu, baz istasyonlarının fiber ağlarla entegre edilmesinin yüksek veri akışını sağlamadaki kritik rolüne dikkat çekti. Türk Telekom'un altyapı çalışmalarına değinen Uraloğlu, şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda Türk Telekom, fiberdeki gücünü mobile taşımak amacıyla 2024 itibarıyla LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 61’ini fiberle bağlı konuma getirmiştir. Bu oran mevcut dünya ortalamasının ve hatta Avrupa’nın 2028 için hedeflediği oran olan yüzde 53’ün dahi üstündedir. Türk Telekom bu anlamda Avrupa’nın ve Dünya’nın 5G’ye en hazır operatörlerinden biri konumundadır. Fiberleşme seferberliğinde öncü rol üstlenen şirketimiz, 81 ilimizi kapsayan altyapısıyla 5G’ye hazırdır.”

Gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinin sonuçlarını paylaşan Uraloğlu, bu ihaleden toplam 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağlandığını bildirdi. Uraloğlu, 5G hizmetlerinin devreye alınma takvimini ve getireceği yenilikleri şu sözlerle ifade etti: “1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her noktasına eriştirmeyi hedefliyoruz. 5G’ye geçişle birlikte mobil internet hızımız 10 kata yakın artacak; vatandaşlarımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkânına kavuşacak. 5G, yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil, aynı zamanda üretim gücümüzü, hizmet kalitemizi ve teknolojik rekabetçiliğimizi aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısıdır.”

5G İLE BİRÇOK SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

Yeni nesil haberleşme teknolojisinin sadece iletişimle sınırlı kalmayıp; endüstriyel robotlar, otonom sürüş sistemleri, kritik altyapı yönetimi ve akıllı şehir projeleri gibi çok sayıda alanda değişimi hızlandıracağını vurgulayan Uraloğlu, sektörel etkilere dair şunları söyledi: “Sanayide akıllı fabrikalarla verimliliği zirveye taşıyacak, tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlayacak, medya sektöründe ise 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayınlar yapılmasına imkân verecektir.”

Türk Telekom'un yeni merkezinde 5G'nin sunduğu yüksek hızın doğrudan deneyimlenebileceği belirtilirken, şirketin 5G'yi yerli teknoloji ekosistemini büyütmek için bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı. Türk Telekom'un Argela, i2i Systems, Plan-S ve Qubitrium gibi milli paydaşlarla yenilikçi çözümler geliştirdiğini bildiren Uraloğlu, “Girişimcilik ekosistemine verdiği destekle de yenilikçi fikirlerin globale açılmasına köprü olmaktadır. Küresel operatörlerin inovasyon işbirlikleri için oluşturduğu Alaian Network gibi uluslararası oluşumlara dahil olan ilk Türk şirketi olarak öncü rol üstlenmektedir.” dedi.

Bugün hizmete giren Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin Türk Telekom'un vizyonunu destekleyen önemli bir hamle olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, tesisin altyapısı ve sunduğu imkanlara dair şu verileri paylaştı: “5G odağıyla tasarlanan bu 600 metrekarelik yenilikçi alan, yeni nesil bağlantı teknolojilerini gerçek zamanlı uygulamalarla görünür kılmayı amaçlamaktadır. Merkezde akıllı üretim, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik, uzaktan kontrol senaryoları, dijital ikiz, görüntü işleme, uzaktan bakım ve destek sistemleri gibi endüstriyel dönüşüm örnekleri sergilenirken; Hologram uygulamaları, IoT çözümleri, VR deneyim alanları, LEO uydu sistemleri ve sunucu soğutma teknolojileriyle 5G’nin sunduğu yüksek hız, ultra düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerini birebir deneyimleyebilecektir. Ayrıca interaktif ekranlar, brifing alanları ve toplantı odalarıyla etkileşim fırsatları sunulmaktadır.”

SADECE TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Yeni merkezin, 5G teknolojisinin sanayi dönüşümünden akıllı şehirlere ve ileri dijital simülasyonlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yarattığı katma değeri somut senaryolar üzerinden sergileyeceğini belirten Uraloğlu, yerli üretim hedeflerine yönelik “Zaten Bakanlık olarak biz, teknolojinin sadece tüketildiği değil, yerli ve milli imkanlarla üretildiği bir Türkiye için çalışıyoruz. 5G’de en büyük önceliklerimizden biri teknolojinin yerli ve milli olarak üretilmesidir. Bu merkez de tam bu anlayışın bir ürünüdür.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen 5G yetkilendirme ihalesinde operatörlere kademeli olarak artan yerlilik zorunluluğu getirdiklerinin altını çizen Uraloğlu; yerli malı belgeli ürünlerde yüzde 60'a, milli haberleşme ürünlerinde ise yüzde 30'a varan kullanım şartları belirlediklerini bildirdi. Uraloğlu, sektörel hedefleri şu sözlerle noktaladı:“Mobil özel şebekelerde de milli bileşenlerin kullanımına yönelik tedbirleri zorunlu kıldık. Bu adımlarla 5G’yi milli teknolojimizin gücüyle hayata geçiriyoruz. Bu noktada bu merkezin katkısıyla sektörümüzün geleceğinin daha da parlak olacağına inanıyorum. 5G entegrasyonu, sürdürülebilirlik, yapay zeka, bulut bilişim ve ihracat artışı gibi alanlarda yeni ufuklar açacaktır.”