Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk 5G destekli akıllı yolu test aşamasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında yeni bir teknolojik dönemi başlatan Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridorunun lansman ve test başlangıç törenine katıldı.

Törende konuşan Uraloğlu, sistemin Türkiye'de ilk kez gerçek trafik şartlarında bütüncül olarak uygulanmaya başlandığını açıkladı. Proje; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçiriliyor. Bakan Uraloğlu, projenin sahadaki ilk adımını, “Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında, Türkiye’de kooperatif akıllı ulaşım sistemlerinin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz” sözleriyle duyurdu.

ULAŞIMDA 'V2X' EKOSİSTEMİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

İnternet ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte ulaşımın yalnızca yol ve araçtan ibaret olmaktan çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, yeni sistemin teknolojik altyapısını detaylandırdı. Araçların çevreyle ve altyapıyla veri paylaşımına olanak tanıyan bu yeni döneme dair Uraloğlu, “Araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle (V2X) akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldi. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak tam da bu ihtiyacı karşılıyor” ifadelerini kullandı.

K-AUS projesi kapsamında, yoldaki sürücülere trafik ve çevre koşullarına dair anlık ve konuma duyarlı bilgiler iletiliyor. Sistemin sürücülere ve çevreye sağlayacağı somut faydalara değinen Uraloğlu, bu entegrasyonun sonuçlarını, “Böylece seyahat daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz.” şeklinde açıkladı.

40 KİLOMETRELİK PİLOT BÖLGE GELECEĞİN YOL HARİTASI OLACAK

Projenin sahadaki uygulama alanı ve Türkiye'nin genel ulaşım stratejisindeki yeri hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı. İlk etapta Hasdal Kavşağı ve İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahı kapsayan çalışmanın, yerli ve milli teknoloji vizyonu açısından taşıdığı değere vurgu yapan Uraloğlu, “Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergâhta, Türkiye’de kooperatif akıllı ulaşım sistemlerinin gerçek trafik şartlarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Bu, sadece bir pilot proje değil; ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır. Burada atılan her adım, Türkiye’nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır.” ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDA İLK KEZ 5G BAZ İSTASYONLARI KURULDU

Proje kapsamındaki koridorda yüksek kapasiteli veri iletimi için fiber optik kablo ve ağ bileşenleri yapılandırıldı. Sistemin donanım altyapısı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettik. Kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj işaretleri ile lidar, radar, loop ve Bluetooth tabanlı araç algılayıcıları gibi bileşenleri de güzergâh boyunca devreye aldık.” dedi.

Söz konusu donanımların kesintisiz ve hızlı veri aktarımını sağlamak amacıyla ulaşım sektöründe bir ilke imza atıldı. Uraloğlu, test edilecek servisleri ve iletişim altyapısını şu sözlerle açıkladı: “Ayrıca Türkiye’de ulaşım alanında ilk kez 5G baz istasyonları kurarak sistem optimizasyon çalışmalarına başladık. 5G haberleşme altyapısı sayesinde düşük gecikmeli ve yüksek bant kapasitesi ile veri iletişimi sağlayacağız. Söz konusu koridorumuzda test edilecek servisler arasında: Yol Çalışması Uyarı Servisi, Yavaş veya Duran Araç Uyarısı Servisi, Araç İçi Trafik İşaretleri ve Hız Limiti Servisi, Hava Şartları Uyarı Servisi, Acil Durum Aracı Yaklaşıyor Uyarısı Servisi gibi birçok kritik uygulama yer alıyor.”

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MERKEZİ YAZILIMLA MİLİSANİYELİK BİLDİRİM

Sahadan toplanan tüm veriler, yerli üretim olan Merkezi Yazılım Platformu'nda tek bir çatı altında birleşecek. Uraloğlu, sistemin işleyiş sürecini, “Yapay zekâ destekli görüntü işleme ile olaylar otomatik algılanacak ve milisaniyelerle sürücülere iletilecektir. Mobil uygulamamızla da yol kullanıcılarımız anlık bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir.” ifadeleriyle detaylandırdı.

31 MART'TA 5G'YE GEÇİŞ TÖRENİ DÜZENLENECEK

Sistemde kullanılan donanım ve yazılımın yerli üretim olmasının Türkiye'nin teknolojik birikimi açısından önemini vurgulayan Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş takvimini de paylaşarak “ Yüksek teknoloji kullanan sistemlerin yazılım ve donanımının kendi imkânlarımızla üretilmesi, hem stratejik bağımsızlığımızı güçlendiriyor hem de ülkemizin teknoloji birikimini artırıyor. İnşallah 31 Mart günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği özel bir törenle de 5G’ye geçişimizi milletimizle paylaşacağız. Ardından, 1 Nisan 2026’da da ilk sinyali alarak milletçe bu yüksek hızı tecrübe edeceğiz. Bu koridorda kurduğumuz 5G altyapısı da aslında bu büyük geçişin ilk somut adımlarından biridir. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerimiz, 5G’nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği sayesinde milisaniyeler içinde veri alışverişi yapacak, böylece hem bu projemiz hem de gelecekteki tüm akıllı ulaşım uygulamalarımız çok daha güçlü ve kesintisiz çalışacaktır.” dedi.

PROJENİN İKİNCİ FAZI ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA

İlk test süreçlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından sistem diğer illerde de yaygınlaştırılacak. Projenin 2. fazı için Ankara Çevre Otoyolu seçildi. İkinci aşamanın kapsamına değinen Bakan Uraloğlu, “Bu fazda, 110 km ana gövde, bağlantı yolları ve kavşak kollarından oluşan erişme kontrollü otoyolda, 1. Faz senaryolarına ilave olarak; trafik kazası bilgisinin paylaşılması, ani fren uyarısı, çarpışma riski uyarısı, trafik sıkışıklığı uyarısı, kuyruk sonu uyarısı, aktif yaya ve bisikletli koruma, ekonomik sürüş önerileri, acil durum aracı aktif yönetimi, tehlikeli yük taşıma uyarısı, okul bölgesi uyarısı ve daha birçok ileri seviye servis devreye girecek.” dedi.

İkinci faz çalışmaları kapsamında güzergah üzerinde yakıt ve elektrik şarj istasyonlarında ortak ödeme ve rezervasyon imkanı, ücret toplama sistemleri entegrasyonları ile yerli navigasyon servisleri gibi ek uygulamaların da hayata geçirilmesi planlanıyor. Uraloğlu, bu eklemelerin sistemin kapasitesine etkisini, “Böylece Ankara’da daha karmaşık trafik senaryoları altında sistemin kabiliyetlerini genişleteceğiz.” sözleriyle değerlendirdi.

K-AUS'un yeni bir başlangıç olduğunu ancak akıllı ulaşım sistemlerinin halihazırda aktif olarak kullanıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, sahadaki mevcut teknolojik donanımların güncel verilerini aktardı. Kavşaklardaki bekleme sürelerini azaltan ve karbon emisyonunu düşüren sistemlerin yanı sıra fiber ağ yatırımlarına da değinen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında; 3.128 adet sinyalizasyon, 4.874 adet kamera, 146 adet meteoroloji istasyonu, 706 adet değişken mesaj işareti ve 1.052 adet değişken trafik işareti aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca 1.169 adet trafik uyarmalı sistem ile kavşaklardaki dur-kalk sayılarını ve bekleme sürelerini azaltarak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de karbon emisyonunu düşürüyoruz. Yollarımızdaki haberleşme altyapımızı da sürekli güçlendiriyoruz ve bugün yollarımızda 7.876 kilometrelik fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis etmiş durumdayız. Ve ilk etapta toplam 15 bin kilometre karayolu ağına fiber kablo tesis edilmesini planlayarak çalışmalara aşama aşama devam ediyoruz.”

'AKLIN YOLU BİRDİR'

Teknolojik altyapı yatırımlarının temel amacının insan hayatına dokunmak olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sistemin günlük hayatta sürücülerin karşılaşabileceği tehlikeleri nasıl önleyeceğini anlattı. Büyükşehirlerdeki trafik sorununun sosyal hayata etkilerini de azaltmayı öngördüklerini belirten Uraloğlu, hedeflenen güvenli seyahat ortamını şu sözlerle ifade etti:“Bakın… yolda aniden meydana gelen bir kaza, gizli buzlanma, birden yola fırlayan bir canlı, yavaşlayan veya duran bir araç, yola düşen bir nesne… Bunlar bazen en dikkatli sürücünün bile gözünden kaçabiliyor. Bu sistem sayesinde tüm bu istenmeyen durumları minimize edeceğiz. Yollarda stresten ve tedirginlikten uzak, çok daha güvenli ve huzurlu bir seyahat imkânı sunacağız. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığının sosyal yaşama olumsuz etkisini en aza indireceğiz. İnsanlarımızı, her kilometresinde ‘akıl’ katılmış yollarda, daha rahat, daha emniyetli yolculuklara kavuşturacağız. Artık yollarımızda ‘Aklın Yolu Birdir’ diyoruz.”