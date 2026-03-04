Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hız kapasitesine sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'nde ilk setin üretiminin tamamlandığını kamuoyuna duyurdu.

Projenin genel takvimi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Cuma günü ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz.” dedi.

TEST SÜRECİ RESMEN BAŞLIYOR

Üretimi biten ilk setin raylarla buluşmasının ardından kapsamlı bir inceleme aşamasına geçilecek. Testlerin içeriğini detaylandıran Uraloğlu, “Cuma günü ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Milli trenin hizmete alınması, Türkiye'nin hızlı tren filosundaki yerli ve milli üretim oranını büyük ölçüde yukarı taşıyacak. Gelecek dönemdeki üretim planlarına değinen Uraloğlu, “Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.

577 YOLCU KAPASİTESİ BULUNUYOR

Yeni trenin teknik ve fiziksel özelliklerini de aktaran Bakan Uraloğlu, “Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz 577 yolcuya hizmet verebilecek.” şeklinde konuştu. Araçlar; yolcu güvenliğini ve konforunu merkezde tutan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi ve elektromekanik yolcu giriş kapılarıyla donatıldı. Ayrıca setlerde tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, kamera sistemleri ve hem işitsel hem de görsel yolcu bilgilendirme ekipmanları bulunuyor. Seyahat sırasında yolcuların internet ihtiyacı Wi-Fi erişimi ile sağlanırken, yiyecek ve içecek talepleri için araç içerisindeki mutfak bölümü ve otomatlar kullanılabilecek. Trenin engelli dostu tasarımına dikkat çeken Uraloğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alıyor. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık.”