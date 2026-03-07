Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin yerli ve milli ilk hızlı treni raylara indi

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Yol Testleri Başlama Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 225 kilometre hıza sahip trenin ilk saha testlerine geçildiğini duyurdu.

Protokol konuşmalarının ardından yol testleri, Bakan Uraloğlu’nun verdiği komutla fiilen başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de yer aldığı programda Uraloğlu, yürütülecek test aşamasına ilişkin, “Trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz” dedi.

TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ

Projenin Türkiye için taşıdığı anlama değinen Uraloğlu, bu gelişmenin ulaştırma sektörü adına bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Uraloğlu, “Türkiye’nin 225 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli hızlı treninin raylara inişi ve yol testlerinin başlamasıyla tarihî bir ana tanıklık etmek üzere bir aradayız. Bu gurur verici adım, milletimizin azmi, mühendislerimizin emeği ve TÜRASAŞ’ın köklü birikimiyle vücut bulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Demiryolu yatırımlarını 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Uraloğlu, sektörün öncelikli alanlardan biri olarak konumlandırıldığını aktardı. Bu süreçte ulaşılan büyüme ve modernizasyon rakamlarını paylaşan Bakan Uraloğlu, “2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağımıza bugün 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere 3 bin kilometre ekleyerek yaklaşık 14 bin kilometreye ulaştırdık. Avrupa’nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik. Ancak biz sadece yeni hatlar inşa etmekle yetinmedik; devraldığımız o 11 bin kilometrelik demir ağını da baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardık; elektrikli hat uzunluğunu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye yükselttik. Böylece hatlarımızın yüzde 61’ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında güvenli, hızlı ve verimli bir sisteme dönüştürdük.” dedi.

YENİ DEMİRYOLU PROJELERİ SÜRÜYOR

Mevcut hatların iyileştirilmesinin yanı sıra inşası devam eden yeni güzergahlara da değinen Uraloğlu; Halkalı – Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren Hatları ile Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı projelerindeki yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ülke genelindeki mevcut demiryolu ağını 2028 yılı sonuna kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, yerli üretim vurgusu yaptı. Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Ancak bizim vizyonumuz sadece demiryolu ağı uzunluğunu artırmak değil; bu hatlarda kullanılan her aracı, her bileşeni de yerli ve milli imkanlarla üretmek. Bu vizyonun en somut temsilcisi ise yüz yılı aşan tecrübesiyle ana ve kritik demiryolu bileşenlerini üreten bölgemizin en büyük raylı sistem araç üreticisi TÜRASAŞ’tır.”

TÜRASAŞ'TAN 2025 YILINDA ÜRETİM REKORU

2025 yılının TÜRASAŞ açısından oldukça verimli geçtiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, askeri projelerden yolcu taşımacılığına kadar birçok alanda ulaşılan kapasiteyi aktardı. Uraloğlu, kurumun üretim verilerini şu sözlerle paylaştı: “Farklı türlerde toplam 801 vagon üreterek rekor kırdık. Askeri tank taşıma vagonu projesinde 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamlayarak 100 adet teslim ettik. Bunun yanı sıra; 6 adet 160 km/saat Milli Elektrikli Tren, 20 adet E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi, 8 adet Milli Banliyö Treni ve 6 adet akülü manevra aracı üretimiyle gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde devam eden E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi kapsamında ilk etapta 2025 yılının sonuna kadar planlanan 20 adet lokomotifin tamamını üreterek TCDD Taşımacılığa teslim ettik. İnşallah, bu yıl 30 adet, 2027 yılında ise 45 adet daha üreterek toplamda 95 adet lokomotifi milli demiryolu ailemize kazandıracağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için GAZİRAY Projesi kapsamında 1 yıl içerisinde 8 banliyö setinin tamamını üreterek Gaziantep’e sevk ettik. Aynı setlerden TCDD Taşımacılık için de 2027 ve 2028 yıllarında 16 seti hizmete sunacağız. Bu yıl da ayrıca: 43 adet yataklı yolcu vagonu, 3 adet lüks yataklı vagon, 994 adet çeşitli tipte yük vagonu; yani toplamda 1040 vagon!”

İNGİLTERE İLE HİDROJEN YAKITLI TREN İŞ BİRLİĞİ

Yeşil ve sürdürülebilir ulaşım stratejileri kapsamında hidrojen yakıtlı tren teknolojilerine odaklandıklarını belirten Bakan Uraloğlu, bu alanda atılan uluslararası adımı da duyurdu. İngiltere ile yeni bir anlaşma yapıldığını bildiren Uraloğlu, süreci şu ifadelerle özetledi: “Bildiğiniz üzere bu kapsamda, İngiltere ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi’ni başlattık. TÜRASAŞ’ımız projede prototip üretim merkezi olarak merkez rol üstlenecek, tüm haklar kurumumuza ait olacak. Bu Ar-Ge projesiyle yerli mühendislik kabiliyetlerimizi daha da ileri taşıyacak, TÜRASAŞ’ı hidrojen teknolojisinde de bölgesel bir merkez haline getireceğiz.”

SAKARYA'DAKİ FABRİKA İNŞAATININ YARISI TAMAMLANDI

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapımı süren Milli Elektrikli Hızlı Tren Üretim Fabrikası'ndaki çalışmalara değinen Uraloğlu, tesisin 18 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu ve inşasının 4,5 ay önce başladığını belirtti. Fabrikanın güneş enerjisiyle çalışacağını ve ihracat potansiyelini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, “Yaklaşık 18 bin metrekarelik bu modern tesisin yapım çalışmalarına 4,5 ay gibi kısa süre önce başlamıştık. Yarısına yakınını tamamladık. Yılda 12 hızlı tren seti üretme ve test kapasitesiyle yaklaşık 250 kişiye yeni istihdam oluşturacak ve ekonomiye yıllık 3,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Bakın, küresel hızlı tren araç, altyapı ve sistemleri pazarının günümüzde değeri yaklaşık 208 milyar dolar ve bu değerin 2030’da 310 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin 2035’e kadar tahmini hızlı tren ihtiyacı 81 set yani 648 araç. Bu da yılda ortalama 65 adet araç ihtiyacı demek. Bu noktada yılda 12 set yani 96 araçlık kapasitesiyle TÜRASAŞ, bundan sonra inşallah dünya pazarına da çıkacaktır. Böylece fabrikamızın kapasitesi sayesinde bu alandaki hem dışa bağımlılığımızı azaltacak hem de ihracat potansiyelimizi artıracağız. İnşallah fabrikamızın yapım çalışmalarını bu yıl bitirip; hızlı tren setlerimizin seri üretimine başlayacağız. Ayrıca fabrikamız, üretimde ihtiyaç duyduğu enerjiyi de güneşten alacak; çevreci ve sürdürülebilir bir modelle çalışacak.” ifadelerini kullandı.

225 KİLOMETRE HIZ YAPAN MİLLİ TREN RAYLARDA

Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren için yol testlerinin bugün itibarıyla resmen başladığını bildiren Uraloğlu, trenlerin yıl sonuna kadar hizmete girmesini hedeflediklerini belirterek sürecin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Ve bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar devam edeceğiz. Tüm test safhaları başarıyla tamamladığında da tren setlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz bunu yıl sonuna kadar raylara koymak olacak.”

Alüminyum gövdeli ve 8 araçtan oluşan 577 yolcu kapasiteli setlerin donanım özelliklerini sıralayan Uraloğlu; trenlerde otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbarı, görsel ve işitsel bilgilendirme ile kamera sistemlerinin bulunduğunu aktardı. Uraloğlu, yerli üretim oranına ve yolcu konforuna dikkat çekerek şunları söyledi: “En önemli ve kritik sistemlerinden olan ‘Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi’ ile ‘Cer Sistemi’ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için; Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Hiç şüphesiz mühendislerimizin aklı, işçi kardeşlerimizin alın teri ve kararlılığıyla yoğrulmuş bu trenlerimiz, artık sadece bir araç değil; milli teknolojimizin raylardaki yeni zaferlerinden biridir. Türkiye Yüzyılı’nın simgesi, bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin somut bir nişanesidir.”

TÜRASAŞ İÇİN İLK 100 SANAYİ KURULUŞU HEDEFİ

Yapılan yatırımlar ve yeşil teknoloji adımlarıyla TÜRASAŞ'ın sektörde daha da yükseleceğini belirten Bakan Uraloğlu, kurumun gelecekteki vizyonunu “Yeni hedefimiz bu muhteşem ivmeyi daha da hızlandırarak yerli ve milli demiryolu araç üreticimizi Türkiye’nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşundan biri haline getirmektir. O gün geldiğinde, TÜRASAŞ yalnızca sıralamada değil; inovasyonda, çevrecilikte, küresel rekabette de Türkiye Yüzyılı’nın gurur abidelerinden biri olarak zirveye taht kuracaktır. Bu noktada Bakanlık olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Birlikte daha nice rekorlara ve başarılara imza atacağız.” diyerek özetledi.

ADAPAZARI TRAMVAY HATTI İÇİN İHALE HAFTAYA

Bakan Uraloğlu, konuşmasını sonlandırırken bölge ulaşımına yönelik yeni bir gelişmeyi daha duyurarak, Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı’nın ihale ilanının önümüzdeki hafta yayımlanacağını açıkladı.