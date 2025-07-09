Bakan Uraloğlu: Grok için şu an yasak yok, ama küfürler devam ederse gereği yapılır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X (eski adıyla Twitter) üzerinden çalışan yapay zekâ sistemi Grok ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan, şu an için bir engelleme kararı bulunmadığını, ancak içeriklerin bu şekilde devam etmesi halinde yasaklama seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

“Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar, böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür? Bunu asla kabul etmiyoruz.”

Uraloğlu, bugüne kadar Grok içerikleriyle ilgili 50’den fazla içerik çıkarma talebinin X’e iletildiğini ifade etti. Ancak bu taleplerin henüz karşılık bulmadığını da sözlerine ekledi:

“Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa gereken yapılır.”

Türkiye’de Grok içeriklerinin özellikle hakaret, siyasi manipülasyon ve kişisel hak ihlalleri gerekçesiyle tartışma konusu olduğu biliniyor. Bakanlık, platformun içerik moderasyon süreçlerini yetersiz buluyor.