Bakan Uraloğlu Hatay'da konuştu: Dev proje için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay programı dahilinde İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'nin yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, incelemeler sırasında inşası süren 720 metre uzunluğundaki T1 tünelinde direksiyon başına geçerek aracı bizzat kullandı. İncelemeler sırasında Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan, Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel de eşlik etti.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN VİYADÜKLERİNDEN BİRİ İNŞA EDİLİYOR

Ziyaretin ardından "Topboğazı Tünelleri" mevkiinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, İskenderun'u Hatay'a bağlayacak yaklaşık 20 kilometrelik hatta çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Projenin teknik detaylarını paylaşan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada çift tüp iki tünelimiz var. Bir tanesi yaklaşık 720 metre, diğeri de 8 bin 500 metre civarında. 720 metre civarında olan iki tünelin kazı ve desteklemelerini bitirdik. Onların betonlama çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer tünelde de arada 1200 metre de viyadük var ki bu, Türkiye'deki en uzun viyadüklerden biri olacak. Orada da altyapıdan çıktık, yol kiriş seviyesine geldi. Onları yapıyoruz. Diğer 8 bin 500 metre olan tünelde de 500 metre civarında ilerleme kat ettik."

"RİSK ALMADAN SAĞLAM ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatan Uraloğlu, bölgedeki zemin şartlarının zorluğuna dikkat çekti. Çalışmaların bu hassasiyetle ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhangi bir risk almadan sağlam şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hemen arkamızdaki T1 tünelini bitirdik, T2 tünelinde de hızlıca devam ediyoruz. Hatay kamuoyumuz 'Bu ne zaman bitecek?' diye sorar ama tünelde biraz emin adımlarla gitmemiz gerekir. Birkaç sene sürecek olan bir proje ama yakından takip ediyoruz. Ne kadar hızlı yapılabilecekse o kadar hızlı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Hataylı hemşehrilerimize bitiş tarihini de kabaca inşallah söylemiş oluruz."