Bakan Uraloğlu hava trafiği ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede devam eden savaşın hava ulaşımına yansımalarını değerlendirdi. Çatışmaların uzamasının ulaşım kısıtlamalarını da beraberinde getirdiğini belirten Uraloğlu, "Savaşın süresi uzadıkça uçuş yasakları da buna paralel olarak uzatılıyor. Hava trafiğinde ciddi bir risk bulunmakta ve bu riskin titizlikle yönetilmesi gerekiyor" dedi.

Bölge ülkelerindeki hava sahalarının mevcut durumuna dair bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Özellikle Suriye, Irak, İran ve İsrail hava sahaları halihazırda tamamen kapalı durumda. Diğer bölge ülkelerinde ise hava sahaları kısmen kapanmakta veya günlük olarak yalnızca belirli bölgelere açık tutulabiliyor" ifadelerini kullandı.

İLAVE SEFERLER VE KARAYOLU SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Uçuş kısıtlamaları nedeniyle devreye alınan alternatif planlamalar hakkında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, tahliye süreçlerinin sorunsuz işlediğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Gerek Türk vatandaşlarının gerekse yabancı uyruklu kişilerin Umman ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine karayoluyla geçerek İstanbul'a ve İstanbul üzerinden dünyaya ulaşımlarını sağlamak amacıyla ilgili ülkelerle ilave seferler konusunda mutabakata varıldı. Seferlerimiz devam etmekte olup, ulaşımda önemli bir aksama yaşanmıyor." şeklinde konuştu.

Karayolu taşımacılığında da güzergahların açık olduğunu belirten Uraloğlu, "Karayolu taşımacılığında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Özellikle İran, Suriye ve Irak güzergahlarından geçişler kesintisiz bir şekilde sürüyor." bilgisini paylaştı.

İRAN'DAKİ UÇAKLARIN MÜRETTEBATI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, hava sahasının kapanması nedeniyle İran'da kalan Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait toplam iki yolcu uçağının durumuna da açıklık getirdi. Uçakların ekiplerinin Türkiye'ye getirildiğini ve herhangi bir problem yaşanmadığını belirten Uraloğlu, bekleyen uçakların savaşın seyrine göre uygun bir zamanda geri alınacağını ve sürecin bakanlık tarafından yakından takip edildiğini aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 15 TÜRK SAHİPLİ GEMİ BEKLEMEDE

Denizcilik alanındaki son gelişmeleri de paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Hürmüz Boğazı'nda Türk bayraklı olmasa da Türk sahipli 15 geminin bekleyişini sürdürdüğünü açıkladı. Gemilerdeki tüm personel ve ekiplerle sürekli irtibat halinde olduklarını vurgulayan Uraloğlu, gemilerin şu an bekleme noktasında bulunduğunu ve personelin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Durumu yakından takip ettiklerini söyleyen Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin hafiflemesiyle birlikte bu gemilerin de bölgeden çıkarılacağını ifade etti. Uraloğlu, şu ana kadar yaşanan süreçte hiçbir vatandaşın, geminin veya uçağın olaylardan etkilenmediğini belirterek sözlerini tamamladı.