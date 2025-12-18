Bakan Uraloğlu: "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil"

Ankara’da bütçe mesaisi tüm hızıyla sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde muhalefetten gelen eleştirilere set çeken Uraloğlu, özellikle akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi ve hükümetin bu konudaki rolü üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

FİYATLARA MÜDAHALE EDİLİYOR MU?

Milletvekillerinin akaryakıt fiyatlarına ilişkin eleştirilerini yanıtlayan Bakan Uraloğlu, fiyatlandırma mekanizmasının işleyişini anlattı. Piyasadaki rakamların küresel dinamiklere göre şekillendiğini savunan Uraloğlu, iddialara net bir dille karşılık vererek, "Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarına bir müdahalesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Fiyatların tamamen dünya ve serbest piyasa koşullarında belirlendiğinin altını çizen Bakan, vergi sisteminin detaylarını da paylaştı.

Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) oransal değil maktu bir tutar olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu tutarın her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncellendiğini belirtti. Sistemin dışında ekstra bir vergi olmadığını vurgulayan Uraloğlu, bu yılın Ocak ayında yapılan fiyatlamanın Yİ-ÜFE oranının bile altında tutulduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, eleştirilere 2002 yılı verileriyle kıyaslama yaparak şu şekilde yanıt verdi: "Ayrıca benzin üzerine baktığımız an KDV ve ÖTV toplam vergi yükü 2002’de yüzde 70,2 seviyesindeyken şu an itibariyle bu yaklaşık yüzde 42.2 seviyesindedir"

TARIMA AYRILAN DEV KAYNAK

Görüşmelerin bir diğer sıcak başlığı ise tarımsal destekler oldu. Bütçeden tarıma ayrılan paya yönelik eleştirileri rakamlarla çürüten Bakan Uraloğlu, 2026 yılı için devasa bir kaynağın bu sektöre kanalize edildiğini duyurdu.

Toplam bütçenin detaylarını kalem kalem sıralayan Uraloğlu, "2026 yılında 888.2 milyar liralık tarıma bütçe ayırdık. Bunun 667.6 milyar lirası destek programları için. 190 milyar lirası yatırım sektörü için. 262 milyar lirası yaklaşık vergi harcamaları toplam kit ve ihraca destekleri için de 268 milyon lira olmak üzere bir kaynak ayırmış durumdayız" dedi.