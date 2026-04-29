Bakan Uraloğlu: "Libya uçağının kara kutusu çözümlendi, suyu bulandırmanın anlamı yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündemin ana maddesini, düşen Libya uçağına yönelik yürütülen adli soruşturma ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Esenboğa Havalimanı ile ilgili iddiaları oluşturdu. Bakan Uraloğlu, kazaya ilişkin uçaktaki kara kutu kayıtlarının çözümlendiğini ve elde edilen teknik verilerin Cumhuriyet Savcılığına sunulduğunu açıkladı.

Olayın ilk anından itibaren adli ve idari birimlerin eş zamanlı olarak harekete geçtiğini belirten Uraloğlu, savcılık soruşturmasının titizlikle devam ettiğini kaydetti. CHP'li Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği iddialara tepki gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, konuya ilişkin şunları söyledi:"Düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık. Zaten ilk anından itibaren de Cumhuriyet Savcılığı, adli makamlar bu işe el koymuş durumda. Cumhuriyet Savcılığımızın, başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, onların çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor. Ya tutarsa diyor. Ben açık çağrı yaptım; gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun bize versin"

ESENBOĞA'DAKİ ATAMANIN PERDE ARKASI

Toplantı öncesi gazetecilerin yönelttiği bir diğer soru ise Esenboğa Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu bürokratın görev süresinin uzatılmasına yönelikti. Bakan Uraloğlu, atama sürecinin standart bir bürokratik işleyiş olduğunu bildirdi. Havalimanlarındaki görevlendirme usullerinin nasıl yürüdüğünü aktaran Uraloğlu, bu durumun uçak kazasıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:"Oradaki arkadaşımız vekaleten bakıyordu. Zaten bu olay olduğunda da vekaleten oradaydı. Usul şöyle; önce arkadaşlarımızı havalimanlarında hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz. Birçok yerde bu böyle. Sonra da asaleten veririz. Buradaki süreç tamamen budur. Bu olaydan tamamen bağımsızdır, çok net"