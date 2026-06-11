Bakan Uraloğlu: Netanyahu'nun hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşudur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemdeki açıklamalarına karşı NSosyal hesabından bir değerlendirme paylaştı.

Soykırım suçlusu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hezeyanlarının hakikati örtmeye yetmeyeceğini belirten Uraloğlu, dünyanın gözleri önünde yaşanan yıkımın hesabını veremeyenlerin her zamanki gibi dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını aktardı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin haksızlığa karşı hakkı ve zulme karşı adaleti savunmaya devam edeceğini bildirdi.

İsrail cephesinden gelen ithamlara karşı süreci değerlendiren Bakan Uraloğlu, gerçeğin er ya da geç ortaya çıkma gücüne vurgu yaptığı açıklamasını şu sözlerle kaydetti:"Bugün Netanyahu'nun hedefi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı duruştur. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıktıkça kurduğu söylemin duvarları çatlamakta, yükselttiği her itham masumların kanıyla sulanan sicilinin gölgesinde kaybolmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de adaleti savunmaya devam etmektedir. Hakikatin en büyük gücü, onu dile getirenleri susturmaya çalışanların bile sonunda ona teslim olmak zorunda kalmasıdır."