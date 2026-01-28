Bakan Uraloğlu: "Para kuleleriyle nereye akıttıklarını biliyorsunuz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Aksaray İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Uraloğlu, hükümetin yatırımları ile muhalefetin yönetim anlayışını kıyaslayarak sert mesajlar verdi.

Aksaray halkının her seçim döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek verdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen projelere dikkat çekti. Ülke genelindeki bölünmüş yol hamlesine, Marmaray, Avrasya Tüneli, Çanakkale, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi dev eserlere değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Biz bir taraftan hizmet üretmeye, projeleri bitirmeye ve ihya etmeye çalışırken diğer taraftan da birileri ancak yolsuzluklarla anıldı. Vatandaşın verdiği vergileri para kuleleriyle nereye akıttıklarını biliyorsunuz."

Uraloğlu, geçmiş dönemlerde vatandaşların vergilerin akıbetini sorguladığını hatırlatarak, AK Parti öncesinde kaynakların büyük bölümünün faize gittiğini ve geri kalanının israf edildiğini belirtti. Günümüzde ise vatandaşların "bu kadar hizmet için imkanın nereden bulunduğunu" sorduğunu ifade eden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden vatandaşımız, 'Bizim verdiğimiz vergiler ne oldu, nereye gitti' diyordu. AK Parti öncesinde o vergilerin zaten büyük çoğunluğu faize gidiyordu, gerisi de çarçur ediliyordu. Şimdi vatandaşımız diyor ki 'Bu kadar hizmeti yapabilmek için bu kadar imkanı nereden buldun.' Eğer siz iyi niyetle Allah rızasıyla yola çıkmışsanız Allah sizin işinizi de paranızı da bereketlendiriyor. Biz de bu şekilde ülkemizin her tarafında hizmet ediyoruz."

AKSARAY'A 190 KİLOMETRELİK DEV YATIRIM

Bakanlık olarak Aksaray'a bugüne kadar toplam 46 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Uraloğlu, şehrin uzun süredir beklediği demir yolu projesinde gelinen son noktayı da paylaştı. Görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Siz bunun için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yetki verdiniz. O da gecesini gündüzünü gerçekten birbirine katarak hizmet etmeye çalışıyor. Aksaraylıların beklediği 190 kilometrelik demir yolu projesinin ikinci kesim ihalesini dün yaptık. İhaleleri 3 tane güçlü firmaya verdik. Yakın zamanda şantiyeler kurarak, kazmayı vuracağız. Hayırlı uğurlu olsun."