Bakan Uraloğlu: “Projemiz 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nun finansal kapanış törenine katılarak projenin detaylarını paylaştı.

Antalya ve Alanya’nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, artan nüfus ve turizm hareketliliği nedeniyle bölgenin ulaşım altyapısının yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Uraloğlu, “Artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapısını da yeni yatırımların yapılması noktasında zorlamaktadır, gerekli kılmaktadır. İşte bu noktada hayata geçirdiğimiz bu projemiz, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesidir” dedi.

Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyol projesi, 84 kilometrelik ana gövde ve 38 kilometrelik bağlantı yollarından oluşacak. Projede 7 farklı kavşak, 5 tünel, 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi bulunacak.

YOLCULUK SÜRESİ 4 SAATTEN 36 DAKİKAYA İNECEK

Projenin bölge halkı ve turistler için zaman tasarrufu sağlayacağını belirten Uraloğlu, “Saatte 140 kilometre tasarım hızıyla mevcut yolda ortalama 2,5 saat, yoğun zamanlarda özellikle yaz aylarında 4 saate kadar varan bir ulaşım süresini 36 dakikaya güvenli ve istikrarlı bir şekilde indirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni otoyolun hizmete girmesiyle yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığının sona ereceğini belirten Bakan, “Kleopatra Plajı’ndan Kaleiçi’ne, Aspendos’tan Manavgat Şelalesi’ne uzanan yolculukları hızlı, güvenli ve konforlu bir hale getirmiş olacağız. Ayrıca projemiz zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 17,7 milyar lira tasarruf sağlamış olacak” dedi.

Projenin kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, özel sektörün gücüyle yatırımların çok daha hızlı tamamlandığını vurguladı. “Yüksek kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz” diyen Uraloğlu, bu projenin uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bakan, yatırım bedelinin 2 milyar 429 milyon avro olduğunu, bunun 729 milyon avrosunun öz sermaye, 1,7 milyar avrosunun ise banka kredileriyle karşılandığını açıkladı.

8 ÜLKE VE 14 FİNANS KURUMU PROJEDE YER ALIYOR

Projeye finansman sağlayan kuruluşlar arasında 3 Çinli, 2 Suudi, 1 Kuveytli, 1 Alman ve 1 Yunanistan merkezli yatırım bankası yer alıyor. Bunlara ek olarak 6 yerli banka da projeye kredi desteği sağladı.

Bakan Uraloğlu, bu durumun Türkiye ekonomisine olan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti: “Bir ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Bu projeler, Türkiye'nin istikrarına ve geleceğine duyulan inancın somut birer kanıtıdır.”

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU, DEV AĞIN BİR PARÇASI OLACAK

Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nun yalnızca bölgesel bir yatırım olmadığını, Türkiye’nin küresel lojistik ağı içinde stratejik bir yere sahip olduğunu belirtti. “Antalya-Alanya Otoyolu, önümüzdeki yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak, İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağının parçası olacak. Bu proje, sadece bölge için değil, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip” dedi.

Törende konuşmaların ardından proje finansman anlaşması imzalandı ve Bakan Uraloğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi.