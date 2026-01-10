Bakan Uraloğlu Samsun'da tarih verdi: O proje için beklenen açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Valilik ziyaretinin ardından İstiklal Meydanı projesi alanına geçen Uraloğlu, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, incelemeleri sırasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarına gül takdim etti.

YATIRIMLAR BÖLGESEL KALKINMAYI HEDEFLİYOR

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Uraloğlu, kentte yürütülen projelerin kapsamına dikkat çekti. Samsun'da yapılan çalışmaların sadece şehre değil, tüm ülkeye hizmet ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Burada bölgeye, ülkemize hizmet edecek işler yapılıyor. Teşkilatımızla birliğimizi, beraberliğimizi Allahutaala daim eylesin. Buraya yaptığımız her hizmet, Karadeniz'e, Anadolu'ya, Türkiye'ye yapılmış hizmettir. Biz böyle görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşilkent Köprülü Kavşağı'nın tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, Batı Çevre Yolu'nun da temelini atacaklarını duyurdu. Sinop'a ve Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanan yol ağlarında modernizasyon çalışmalarının yapıldığını ifade eden Bakan, yollardaki risklerin azaltıldığını kaydetti.

'YOLA ÇIKTI GELECEK ALLAH'IN İZNİYLE'

Denizcilik alanındaki çalışmalara ve Samsun'un hızlı gelişimine değinen Uraloğlu, konuşmasında en geniş yeri demir yolu projelerine ayırdı. Kırıkkale-Çorum arasının ihalesinin geçen yıl yapıldığını hatırlatan Bakan, Samsun etabının da yatırım programına alındığını müjdeledi.

Vatandaşların beklentisine değinen Uraloğlu, şunları söyledi: "Demir yolunda hızlı treni Ankara'nın kuzeyine ilk getireceğimiz yer Samsun'du. Bazen diyorlar ki 'Tamam başladınız da ne zaman gelecek?' Yola çıktı gelecek Allah'ın izniyle. Biz hiçbir işimizi eksik bırakmadık. Geçen sene Kırıkkale ile Çorum arasının ihalesini yaptık. Bu sene de Samsun'a olan bölümünü yatırım programına aldık, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla, yani kararını verdik. İnşallah onun ihalesini yapmış olacağız. Yine mevcut hattı iyileştirdik, Sivas'tan gelen hattı. Kent içi raylı sistemi de hastane bölgesine, kamu kampüslerine bağlamış olacağız belediyemizle."

Uraloğlu ayrıca havalimanı ile ilgili projelerin de gündemlerinde olduğunu ve bunları peyderpey hayata geçireceklerini belirtti.

'HİZMETİ OY TERAZİSİNE KOYSAK YÜZDE 80 ALIRDIK'

Türkiye genelinde 58 havalimanı bulunduğunu ve bunların 30'a yakınının doğuda olduğunu belirten Uraloğlu, hiçbir bölgenin ihmal edilmediğini savundu. Muhalefet belediyelerini eleştirerek, yönetme kabiliyetlerinin olmadığını öne süren Uraloğlu, yapılan hizmetlerin sandığa yansıması konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde yaptığımız işleri bir oy terazisine koymuş olsaydık, tartma imkanı olsaydı her ilde yüzde 80 oy alırdık. 'Bu benim evladımdır, akrabamdır, ana babamdır, komşumdur, mahallelimdir, köylümdür, oy verir' demeyeceğiz. O zaman iş geliyor teşkilat olarak hepimize. O zaman dokunacağız. Çünkü insanlarımız artık daha ben merkezli. 'Bizim gibi düşünür, nasılsa oy verir' asla demeyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın gayret ettiğinin birazı kadar gayret edebilirsek maksat hasıl olmuş olur."

Programın devamında Bakan Uraloğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.